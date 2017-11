Oταν ο Γιώργος Κοσκωτάς ανέλαβε τον Ολυμπιακό

Παρασκευή και 13 Νοεμβρίου του 1987, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Σταύρος Νταϊφάς δέχεται τηλεφώνημα από τον Κώστα Κανάρη, μέλος του Δ.Σ. της ΕΠΟ, που του ζήτησε να συναντηθεί την επομένη με έναν Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία που ενδιαφερόταν για την αγορά του 51% της ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Το ραντεβού πράγματι γίνεται το απόγευμα του Σαββάτου και μετά από τρίωρη συζήτηση, παρόντος του Κανάρη, υπήρξε μία πρώτη συμφωνία χωρίς να τεθούν στο τραπέζι οικονομικές λεπτομέρειες.

Ο Κ. Κανάρης, προσωπικός φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν τότε διορισμένος από το ΠΑΣΟΚ ως αριστίνδην μέλος της ΕΠΟ.

Ο Παπανδρέου, λόγω των φιλο-ολυμπιακών αισθημάτων του, είχε ενημερωθεί (παρουσία και του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας Ευάγγελου Γιαννόπουλου) από τον ίδιο τον Νταϊφά για τη δύσκολη κατάσταση που επικρατούσε στον Ολυμπιακό σε συγκέντρωση Ελλήνων και ξένων εφοπλιστών, ενώ από τον Κανάρη ήταν ενήμερος για το ενδιαφέρον του Γιώργου Κοσκωτά. Ο Νταϊφάς είχε διαβεβαιώσει τότε τον πρωθυπουργό ότι οι εξελίξεις θα ήταν πολύ σύντομα ευνοϊκές για τον Ολυμπιακό.

Την Κυριακή, 15 του μήνα, η Αστυνομία, υπό το φόβο επεισοδίων λόγω της επικείμενης επετείου των γεγονότων του Πολυτεχνείου, δεν δίνει άδεια για τη διεξαγωγή αγώνων σε όλα τα αθλήματα με συνέπεια τη μετάθεση της αγωνιστικής στην Α’ Εθνική.

Το βράδυ εκείνης της ημέρας φθάνει στην Αθήνα ο Αγγλος τεχνικός Ντέιβιντ Πλιτ για να συζητήσει με τη διοίκηση του Ολυμπιακού το ενδεχόμενο να αναλάβει την ομάδα. Μία εβδομάδα νωρίτερα, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν συντριβεί από τον Παναθηναϊκό με 4-1 ως τυπικά γηπεδούχοι στην κοινή έδρα των «αιωνίων» στο ΟΑΚΑ.

Ο Αλκέτας Παναγούλιας απολύθηκε… παραιτούμενος προφασιζόμενος λόγους υγείας. Ο Πλιτ, που είχε νωρίτερα απολυθεί με τη σειρά του από την Τότεναμ, επισκέπτεται το πρωί της Δευτέρας τις εγκαταστάσεις του Ρέντη, παρακολουθεί μέρος της προπόνησης (υπηρεσιακός προπονητής ήταν ο Παύλος Γρηγοριάδης) και εν συνεχεία πηγαίνει στο προκαθορισμένο ραντεβού με τον Νταϊφά. Συμφωνεί για συμβόλαιο 2 ½ ετών αλλά δεν υπογράφει για τυπικούς λόγους. Θα γύριζε στην Αγγλία και θα επέστρεφε να δει τον Ολυμπιακό στο πειραιώτικο ντέρμπι με τον Εθνικό και από την επομένη θα έπιανε δουλειά.

Η συνάντηση

Το ίδιο, όμως, βράδυ της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου, στη βίλα του Νταϊφά στην Εκάλη, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο αντιπρόεδρος Κωνσταντινίδης μαζί με ένα τρίτο πρόσωπο (λέγεται ότι ήταν ο Μιλτιάδης Μαρινάκης, πατέρας του νυν προέδρου) περιμένουν την άφιξη του Κοσκωτά και του δικηγόρου του. Η συμφωνία κλείνει στα 281 εκατομμύρια δραχμές. Ο Κοσκωτάς έχει μαζί του μια τσάντα τίγκα στα δολάρια. Την παραδίδει μαζί με μια επιταγή με το υπόλοιπο ποσό, που έληγε την επομένη και την οποία εισέπραξε την Τρίτη το πρωί ο Νταϊφάς.

Για την παρουσία του Μαρινάκη είχαν ειπωθεί πολλά. Ηταν τότε εν ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και δημοτικός σύμβουλος Πειραιά. Ηταν ένας από εκείνους που είχαν αρνηθεί να πουλήσουν τις μετοχές τους στον Κοσκωτά -και όντως δεν τις πούλησε- αλλά αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να ήταν παρών στο ραντεβού.

Πάντως, πριν προχωρήσει στο ραντεβού, ο Νταϊφάς είχε ενημερώσει και είχε πάρει την εν λευκώ εξουσιοδότηση από μέλη του Δ.Σ., ώστε να διαπραγματευτεί την πώληση. Ανάμεσά τους οι Γουρδομιχάλης, Νομικός, Λιβανός, Χατζηιωάννου και Μαρινάκης. Είχε συγκεντρώσει, παρά τις αρνήσεις αρκετών, το απαιτούμενο 51% και προχώρησε.

Η παρουσίαση

Οι εξελίξεις ήταν πλέον ραγδαίες. Στις 13.30 της Τετάρτης 18/11, η ΠΑΕ Ολυμπιακός οργανώνει συνέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο «Ledra Marriot». O Nταϊφάς, αφού αποκάλυψε ότι η ομάδα είχε στοιχίσει πάνω από έξι εκατομμύρια δολάρια στον εφοπλιστικό όμιλο (περίπου 840 εκατ. δρχ. με την τότε ισοτιμία) και πως είχε συμφωνήσει με τον Ντέιβιντ Πλιτ, ήρθε η συμφέρουσα για τον Ολυμπιακό πρόταση με συνέπεια να προχωρήσει στην πώληση του 51% των μετοχών.

Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο Κοσκωτάς αποκαλύπτοντας τα μεγαλεπήβολα σχέδιά του. Τόνισε ότι θα αναλάβει τα υπάρχοντα χρέη, θα τηρήσει τη συμφωνία με τον Πλιτ (άσχετα αν δεν την τήρησε ο Αγγλος) και ότι σε πρώτη φάση θα βάλει πάνω από 200 εκατ. δραχμές για μεταγραφές.

WHO IS WHO

«Κομήτης» για τα ελληνικά δεδομένα

Ο Γιώργος Κοσκωτάς γεννήθηκε το 1954 στον Ασπρόπυργο Αττικής και σε ηλικία 11 χρόνων μαζί με το μικρότερο αδελφό του Σταύρο ακολούθησαν τον πατέρα τους Βασίλη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πατέρας τους δημιούργησε μια εταιρία αναπαλαίωσης κτιρίων που απέφερε μεγάλη περιουσία στην οικογένεια.

Ο ίδιος σπούδασε Οικονομικά αποκτώντας και μάστερ. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1979 και προσελήφθη στην Τράπεζα Κρήτης, ιδιοκτησίας τότε του Καρρά, αναλαμβάνοντας, παρά τα 25 του χρόνια, διευθυντής συναλλάγματος.

Είχε λεχθεί ότι εξαιτίας μιας υπόθεσης πλαστογραφίας είχε εγκαταλείψει εσπευσμένα τις ΗΠΑ και δεν μπορούσε να επιστρέψει. Το 1982 αρχίζει η εμπλοκή του στα ΜΜΕ μετά την αγορά του εκδοτικού οργανισμού «Γραμμή» από τον Παύλο Μπακογιάννη.

Την εποχή που αγόρασε τον Ολυμπιακό σχεδίαζε την έκδοση της πρωτοποριακής τεχνολογικά καθημερινής εφημερίδας «24 ώρες» ενώ παράλληλα εξέδιδε τα περιοδικά «ΕΝΑ», «TV τρία», «Δύο», «Μία», «Τέταρτο» καθώς και την «Καθημερινή» που είχε αγοράσει το 1986 από την Ελένη Βλάχου.

Δεν έπινε, δεν κάπνιζε, ήταν τρομερά θρησκόληπτος και παντρεμένος με την Καίτη που του χάρισε πέντε παιδιά.

Η απόπειρα αγοράς της ΑΕΚ και το… πράσινο παρελθόν

Δεκατέσσερις μήνες πριν, ο Γ. Κοσκωτάς είχε αποπειραθεί να αγοράσει την ΠΑΕ ΑΕΚ από τον τότε ιδιοκτήτη της, Ανδρέα Ζαφειρόπουλο. Η προσέγγιση είχε γίνει μέσω του γνωστού παραγωγού κινηματογραφικών ταινιών Μιχάλη Λεφάκη. Ο ιδιοκτήτης της Γκρέκα Φιλμ είχε προσπαθήσει τα μέγιστα αλλά έπεσε πάνω στη σθεναρή άρνηση των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ της ΠΑΕ ΑΕΚ που έκαναν λόγο για «πέτσινα δολάρια», σωρεία ακάλυπτων επιταγών και άλλες οικονομικές ατασθαλίες. Ο Κοσκωτάς ήθελε πάση θυσία να εμπλακεί με το ποδόσφαιρο και ήταν φανερό αυτό, πιστεύοντας ότι η προεδρία μεγάλων ΠΑΕ και ειδικά του Ολυμπιακού ισοδυναμούσε με τη δημοφιλία και την αναγνωρισιμότητα ενός πρωθυπουργού.

Οταν είχε ζητήσει την αγορά του 25% της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, θρυλείται ότι ο «καπετάνιος» Γ. Βαρδινογιάννης τον είχε τσιμπήσει στο μάγουλο λέγοντάς του: «Ασε, ρε χοντρούλη, δεν πωλείται»

Ο Παναθηναϊκός

Ο Γ. Κοσκωτάς, λίγα χρόνια μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ενθυμούμενος τα παιδικά του χρόνια, έκανε αίτηση και έγινε μέλος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού επί προεδρίας Μαλακατέ. Προσφέρθηκε μάλιστα και δάνεισε 13 εκατ. δραχμές στον Ερασιτέχνη. Δανεικά και αγύριστα. Παράλληλα, αγόρασε 10 μπλοκ διαρκείας στη «Θύρα 3» της Λεωφόρου, ενώ σε ραντεβού με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη είχε ζητήσει την αγορά του 25% της ΠΑΕ.

Θρυλείται ότι ο «καπετάνιος» τον είχε τσιμπήσει στο μάγουλο, λέγοντάς του: «Ασε, ρε χοντρούλη, δεν πωλείται ο Παναθηναϊκός».

O μεγαλομέτοχος των «πρασίνων» Βαρδής Βαρδινογιάννης είχε ρωτηθεί σχετικά και απάντησε: «Πιστεύω ότι αυτός που ηγείται των μεγάλων ομάδων πρέπει πρώτα να είναι οπαδός τους. Δεν μπορεί να γίνεται πρόεδρος του Ολυμπιακού κάποιος που έχει μπλοκ διαρκείας στον Παναθηναϊκό. Είναι σαν να αναλάβει ο Φλωράκης πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μοιραίως θα αποτύχει…».

Απαντώντας, ο Κοσκωτάς είπε με τη σειρά του: «Τι πάει να πει; Κι ο Μπάρλος ήταν στη Θύρα 3 του Παναθηναϊκού με διαρκείας αλλά πήγε στην ΑΕΚ, την έκανε μεγάλη δύναμη και την πήγε στους τέσσερις της Ευρώπης».

