Δεν ήταν λίγοι όσοι σάστισαν όταν η Diageo, η ισχυρότερη εταιρεία παραγωγής οινοπνευματωδών ποτών στον κόσμο, αποφάσισε να κυκλοφορήσει στις 8 Μαρτίου -προκειμένου να «συμπέσει» με την Ημέρα της Γυναίκας- μια περιορισμένη έκδοση της ετικέτας Johnnie Walker, υπό τον τίτλο «Jane Walker».

Γράφει ο Χάρης Αποστολόπουλος

Η κίνηση αυτή απέσπασε αμφιλεγόμενες κριτικές, συζητήθηκε ποικιλοτρόπως και για τον λόγο αυτόν επιλέξαμε να την αναλύσουμε στο νέο τεύχος του ET Magazine του EleftherosTypos.gr.

Κινούμενη λοιπόν στο πνεύμα των καιρών που προωθεί την ισότητα των φύλων και βαδίζοντας στα χνάρια και άλλων πανίσχυρων brands που έχουν ως σήμα κατατεθέν τους μια αντρική φιγούρα και επιχείρησαν να την αποποιηθούν -έστω και προσωρινά- η Diageo στις αρχές του Μαρτίου επιχείρησε κάτι τολμηρό, όσο και καινοτόμο.

Έβαλε στην ετικέτα μιας περιορισμένης έκδοσης του Johnnie Walker, μία γυναίκα που βαδίζει, με το ίδιο ντύσιμο, μπαστούνι και καπέλο όπως ο άνδρας στο γνώριμο λογότυπο, και τη βάφτισε Jane Walker. Είναι η πρώτη φορά που η διάσημη εταιρεία ανανέωσε το θρυλικό της logo το οποίο έχει μια «παρακαταθήκη» ενός αιώνα.

Η Jane Walker λοιπόν, βρέθηκε ήδη σε πολλά μπουκάλια τον Μάρτιο, μια κίνηση που η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ποτού, Diageo Plc ελπίζει να επεκτείνει. «Το ουίσκι ως κατηγορία εκλαμβάνεται με φόβο από τις γυναίκες. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να προσκαλέσουμε τις γυναίκες στην ετικέτα», είπε η πρόεδρος Stephanie Jacoby.

In celebration of Women's History Month, @johnniewalker_ is introducing Jane Walker, "a female iteration of the brand's iconic Striding Man logo." Johnnie Walker Black Label The Jane Walker Edition will be sold starting in March pic.twitter.com/OkzbS03MEL — Dom Proto (@Dom_Proto) February 26, 2018

«Συνειδητοποιήσαμε ότι πρέπει να διαφημίζουμε επιτυχώς και ενεργά στις γυναίκες», δήλωσε ο επικεφαλής μάρκετινγκ της Diageo, Syl Saller, σε συνέντευξή του στην Wall Street Journal. «Ο λόγος; Οι γυναίκες είναι αυτές που ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματα και αυτές που πρωταγωνιστούν στη λήψη αποφάσεων», κατέληξε με αρκετή δόση χιούμορ.

Με λίγα λόγια, το δημοφιλέστερο και πρώτο σε πωλήσεις ουίσκι, καθώς επίσης και κατά πολλούς το brand – συνώνυμο της ίδιας της λέξης «ουίσκι», πραγματοποίησε μια φεμινιστική στροφή υλοποιώντας μια αμερικανική καμπάνια ακόμα και περιορισμένης κυκλοφορίας, αποσκοπώντας στο να «τραβήξει» περισσότερες γυναίκες καταναλώτριες και να καταστήσει το προϊόν ελκυστικό και για τον γυναικείο πληθυσμό.

Κι όλα αυτά, τη στιγμή που η κατανάλωση σκωτσέζικου ουίσκι αυξήθηκε 2,1% στις ΗΠΑ μεταξύ 2002 και 2017, με το Johnnie Walker να έχει αφήσει πίσω του τον ανταγωνισμό, μεγαλώνοντας το μερίδιό του κατά 18% σε σχέση με πέρυσι.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το 2016, η εταιρεία εγκαινίασε την καμπάνια «Keep Walking America» – μια καμπάνια που σχεδιάστηκε για να επεκτείνει το κοινό και τα ηλικιακά γκρουπ ανθρώπων που προέρχονται από την Λατινική Αμερική και η Jane Walker λειτουργεί ως μέρος της καμπάνιας, κάνοντας μια δυναμική αρχή και κοσμώντας για την ακρίβεια 250.000 μπουκάλια στην Αμερική, κοστολογούμενη με 34 δολάρια.

Μάλιστα, για κάθε μπουκάλι που παρασκευάστηκε, ο Diageo δώρισε από ένα δολάριο στους οργανισμούς που προωθούν τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των κινημάτων Monumental Women και She Should Run. Μολονότι πρόκειται για περιορισμένο αριθμό μπουκαλιών, η Jane δεν θα χαθεί. «Βλέπουμε την Jane ως την πρώτη θηλυκή εκδοχή του σήματος με τον άνδρα που βαδίζει. Φανταζόμαστε τον Johnnie και την Jane να βαδίζουν μαζί προς τα εμπρός», σχολίασε περήφανα η Jacoby.

English actress, model and entrepreneur @sukiwaterhouse raised a glass in Scotland before she headed to Mexico to continue the celebration. #InternationalScotchDay #LoveScotch #JoinTheCelebration pic.twitter.com/E7d82XFwv2 — #LoveScotch (@LoveScotch) February 18, 2018

Αν και στην πλειονότητά της η κίνηση της Diageo απέσπασε θετικές κριτικές, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που ακόμα και γυναίκες τη θεώρησαν υποκριτική και υπερβολική. Άλλες πάλι, σχολίασαν πως στο βωμό της προβολής και της εμπορικής επιτυχίας, η εταιρεία-κολοσσός «θυσίασε» ένα ιερό τοτέμ στα μάτια του ανδρικού κοινού.

Κοινή αίσθηση δε, ανάμεσα σε πολλές γυναίκες δε, ήταν πως οι ίδιες δεν πίνουν, δεν τις ενδιαφέρει το ουίσκι, ένα ποτό-σύμβολο των ανδρών και ότι τα κατ’ εξοχήν «γυναικεία» ποτά είναι και θα συνεχίσουν να είναι το κρασί, τα λικέρ και τα κοκτέιλ με βάση -κυρίως- τη βότκα.

Δείτε μερικά χαρακτηριστικά tweets:

heads up to @Diageo_News and @johnniewalker_ that i’ll be reaching out in about 2.5 weeks for a free bottle of #JaneWalker just in time for my period. — natalie // she loves fiercely (@lovesfiercely) February 27, 2018

#JaneWalker? I don’t see this as a symbol of gender equality; all I see is a marketing strategy to increase sales. https://t.co/3AfDIfD7PZ — Diana Pardo (@diana_pardo) February 27, 2018

PSA to brands: Unless it's a product intended to be used ONLY by women (i.e. menstrual products), STOP making products "for her": #JaneWalker #BicForHer #LadyDoritos — Maree Jones (@mareejones) February 26, 2018

I can’t be the only one who finds Diageo’s attempt to recruit women to drink whisky a bit patronising and frankly lazy, I didn’t think we needed special lady whisky for our delicate little palettes #Janewalker #Johnnywalker — DeeSliabhLiag (@DeeSliabhLiag) February 26, 2018

Ομολογουμένως, ήταν μια κίνηση που σχολιάστηκε, συζητήθηκε, προβλήθηκε όσο καμία άλλη special edition του δημοφιλούς brand (και η αλήθεια είναι πως έχουν υπάρξει πολλές!), οπότε ως προς το κομμάτι της προβολής και της διαφήμισης θα μπορούσαμε να πούμε πως πέτυχε τον σκοπό της. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.

Να ξεκαθαρίσουμε πως απαράβατη αρχή του γράφοντα, είναι η ισότητα των δύο φύλων. Είναι μια έννοια τόσο ανθρώπινη, λογική, δημοκρατική και αυτονόητη που θα πρέπει σύντομα να φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν θα χρειάζεται να υπενθυμίζεται ή ακόμα και να αναφέρεται. Όμως τα δύο φύλα είναι ίσα, όχι όμοια.

Το μόνο σίγουρο πάντως, είναι πως η επιθυμητή ολική εφαρμογή της αρχής της ισότητας των δύο φύλων, δεν θα έρθει από το ουίσκι. Όπως επίσης, κάποια πράγματα δεν είναι εφικτά, δεν γίνεται και στην τελική ίσως και να μην πρέπει να αλλάξουν. Όλοι ίσοι, αλλά και διαφορετικοί.