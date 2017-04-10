Πρόγνωση καιρού για το Πάσχα: Καλοκαιρία σε όλη την Ελλάδα

Με καλό καιρό θα εορταστεί το Πάσχα σύμφωνα με την μετεωρολογική πρόβλεψη της ΕΜΥ.
Σε όλη την Ελλάδα ο καιρός θα είναι αίθριος και η θερμοκρασία το Μ. Σαββατο θα παρουσιάσει άνοδο.
Ανααλυτικά:
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 12-04-2017
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΟΜΒΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ. ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΜΕ ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΟΜΒΡΟΥΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ
ΟΡΕΙΝΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΑ ΠΕΛΑΓΗ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ.
Μ. ΠΕΜΠΤΗ 13-04-2017
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ. ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΜΕ ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΟΜΒΡΟΥΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΛΑΓΗ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ.
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-04-2017 ΚΑΙ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 15-04-2017
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑ ΟΡΕΙΝΑ, ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΟΜΒΡΩΝ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΡΧΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΛΑΓΗ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥΣ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΑΝΟΔΟ.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 16-04-2017
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΝΟΤΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΤΑ ΠΕΛΑΓΗ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ.