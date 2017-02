Ο Αντετοκούνμπο βάζει… τρίποντο και στον ελληνικό τουρισμό

Τα κέρδη από την ιστορική πρώτη ελληνική συμμετοχή σε All Star Game του ΝΒΑ δεν τα… εξαργυρώνει μόνο το μπάσκετ της χώρας, αλλά και ο τουρισμός.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτέλεσε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην πρόσφατη «γιορτή» της Νέας Ορλεάνης, όπου συγκεντρώθηκαν τα μεγαλύτερα αστέρια του ΝΒΑ και συνέπεσε με την «high season» των αμερικανικών κρατήσεων προς ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Δύο ημέρες από την ολοκλήρωση του All Star Game τα social media ακόμα καταγράφουν τα… κατορθώματα του «Greek Freak», με το παρατσούκλι του Giannis να έχει… καρφωθεί στο μυαλό των Αμερικανών. Ουσιαστικά, όπως αναφέρουν εκπρόσωποι μεγάλων ταξιδιωτικών γραφείων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όλος αυτός ο ντόρος που γίνεται με τον Αντετοκούνμπο από την αρχή της εφετινής αγωνιστικής περιόδου και είχε ως αποκορύφωμα το All Star Game, έχει δώσει στην Ελλάδα μεγάλο πλεονέκτημα μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών, που «στοχεύουν» να απολαύσουν τις διακοπές τους οι Αμερικανοί.

Άλλωστε δεν είναι λίγες οι φορές που στα social media και τον Τύπο (ηλεκτρονικό και έντυπο) των ΗΠΑ ο Giannis παρουσιάζεται σαν ο… 13ος Θεός της Αρχαίας Ελλάδας, ενώ οι μεταφορές για τους αγωνιστικούς «άθλους» του συνδέονται με αυτούς των πρωταγωνιστών της ελληνικής μυθολογίας.

Επίσης, ο 22χρονος, ο οποίος αποτελεί το νεότερο μη Αμερικανό παίκτη που ψηφίζεται ως βασικός σε All Star, διαφημίζει σε κάθε του δήλωση την Ελλάδα, ενώ τις περισσότερες -αν όχι όλες- φορές ποζάρει στον φωτογραφικό φακό με φόντο την ελληνική σημαία. Άλλωστε, στην ψηφοφορία για την επιλογή του στο All Star o Αντετοκούνμπο συγκέντρωσε περισσότερες από 1.6 εκ. ψήφους, οι οποίες προήλθαν από κάθε άκρη της γης.

Αυτομάτως, λοιπόν, ο «Giannis», τον οποίο απήλαυσαν τηλεοπτικά και οι απανταχού λάτρεις του ΝΒΑ και έμαθαν για τη χώρα όπου έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα, χρίστηκε πρεσβευτής της Ελλάδας στην τουριστική αγορά των ΗΠΑ, με διάφορα γραφεία να δηλώνουν μετά βεβαιότητας ότι… «μαζί με τα πολλά ρεκόρ που έσπασε είναι σίγουρο ότι αυξάνει τις μέχρι τώρα κρατήσεις, αλλά και τις προσδοκίες για ακόμη περισσότερες, των Αμερικανών στην Ελλάδα για να γνωρίσουν το μέρος που μεγάλωσε ο «Greek Freak».

Υπενθυμίζεται ότι στο 66ο All Star Game ο 22χρονος γκαρντ/φόργουορντ κατάφερε με τους 30 πόντους που «φόρτωσε» το καλάθι της Δύσης, όχι μόνο να αναδειχθεί σε πρώτο σκόρερ της Ανατολής, αλλά να γίνει και ο πρώτος μη Αμερικανός παίκτης που ψηφίζεται βασικός στην «παρθενική» συμμετοχή του στο event και τελειώνει με ρεκόρ παραγωγικότητας!

Παράλληλα, έγινε ο τρίτος παίκτης στην Ιστορία των All Star, μετά τον Τομ Σάμπερς (All Star 1987, 34π.), που «χτύπησε»… 30άρα στην πρώτη του συμμετοχή σε All Star ως βασικός, «πιάνοντας» στη δεύτερη θέση τον ανεπανάληπτο, Τζούλιους Έρβινγκ (All Star 1977, 30π.).

Πηγή:ΑΠΕ