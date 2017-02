Κράτος εν κράτει η ΑΕΠΙ: Δεν απαντά στις καταγγελίες και αλλάζει ΔΣ

Δεκαπέντε σχεδόν μέρες μετά τη δημοσιοποίηση (6/2) του διαχειριστικού ελέγχου από την Ερνστ & Γιανγκ, που έφερε στο φως οικονομικά στοιχεία τα οποία αποκαλύπτουν κακοδιαχείριση, η ΑΕΠΙ προέβη σε μια μεγαλύτερη ανακοίνωση, που όμως και πάλι δεν απαντά επί της ουσίας στο πόρισμα.

Χωρίς λοιπόν να μιλά για τα αδιάθετα ποσά ύψους 42,5 εκατ. ευρώ ή για τους μισθούς των 52.000 ευρώ το μήνα στο διευθύνοντα σύμβουλο και στο συγγενικό του πρόσωπο, η ΑΕΠΙ προχωρά σε κινήσεις εντυπωσιασμού, προκειμένου να πάρει και πάλι με το μέρος της τους δημιουργούς, επισημαίνοντας με την ανακοίνωσή της τα εξής:

«Η εταιρία προχωρά σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της έως του ποσού των 25 εκατ. ευρώ για την πλήρη κάλυψη της αρνητικής καθαρής θέσης και την περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυσή της. Η εν λόγω αύξηση θα ολοκληρωθεί με την εισδοχή στρατηγικού επενδυτή, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος.

Προχωρά άμεσα σε ενίσχυση, διεύρυνση και αλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου της με δημιουργούς-μέλη της. Στο Δ.Σ. θα συμμετέχουν και πρόσωπα υψηλού κύρους και γνώσης του αντικειμένου, ώστε να ενισχυθεί η εταιρική διακυβέρνηση και εκπροσώπηση της εταιρίας. Παράλληλα, πέραν του διοικητικού συμβουλίου, είναι αυτονόητο ότι, σύμφωνα με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο και τα όσα σ’ αυτό προβλέπονται, θα λειτουργήσει στην εταιρία και το εποπτικό συμβούλιο. (σ.σ. προς το παρόν να θυμίσουμε ότι η ΑΕΠΙ δεν υφίσταται ως νομικό πρόσωπο, και το 4μελές διοικητικό της συμβούλιο είναι στην ουσία στον αέρα, χωρίς έγκριση από το ΓΕΜΗ).

Η εταιρία συστήνει άμεσα συντονιστική επιτροπή με διάρκεια έως και την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, η οποία θα απαρτίζεται από στελέχη της εταιρίας, μέλη της διοίκησης και εξωτερικούς συνεργάτες (νομικούς, χρηματοοικονομικούς και ορκωτούς ελεγκτές), για την έγκριση των πάσης φύσεως δαπανών και εκροών. Η εν λόγω Επιτροπή θα αναφέρεται αποκλειστικά στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και το εποπτικό συμβούλιο, εφόσον αυτό τεθεί σε ισχύ ως θεσμός με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο. Για όσο διάστημα διαρκεί η διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, κανένα μέλος της οικογένειας των μετόχων, πλην του γενικού διευθυντή της εταιρίας, δεν θα λαμβάνει αμοιβή. Τέλος, η ΑΕΠΙ επεξεργάζεται επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο θα αποτυπώνει τις ενέργειες για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της».

Καταγγελίες-σοκ για το σκάνδαλο της ΑΕΠΙ : Πώς αμείβονταν 600.000 ευρώ τον χρόνο

Το πολύκροτο θέμα της ΑΕΠΙ και της κακοδιαχείρισης στην απόδοση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών ή ακόμα και της μη απόδοσής τους, σύμφωνα με το πόρισμα της Ερνστ & Γιανγκ, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας την προηγούμενη εβδομάδα και έχει εγείρει σειρά συζητήσεων στο χώρο των δημιουργών, μας έκανε να αναζητήσουμε το who is who της εταιρίας και ειδικότερα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Επίσης, τις πιθανές αδικίες εις βάρος των δημιουργών, όπως προκύπτει από το πόρισμα των ορκωτών λογιστών και από τον τρόπο που έχει επιλέξει να λειτουργεί η εταιρία.

Οπως φαίνεται, οι υπεύθυνοι της εταιρίας μοίραζαν τα ποσά στους εαυτούς τους και απέδιδαν στους δημιουργούς πολύ χαμηλότερα δικαιώματα και σε κάποιους ακόμα και… ψίχουλα, 1.000 και 500 ευρώ το εξάμηνο, που δεν ανταποκρίνονται στη δημόσια εκτέλεση των έργων τους.

Είναι τόσο το «φαγοπότι» που ακόμα και οι δημιουργοί που έπαιρναν τα περισσότερα χρήματα, της τάξεως των 100.000-150.000 ευρώ το εξάμηνο (πριν από την κρίση και πριν από τις μειώσεις που σήμερα φτάνουν το 30%-80%), θα μπορούσαν να παίρνουν ακόμα μεγαλύτερα ποσά, αν η εταιρία λειτουργούσε σωστά.

Ομως, όπως φαίνεται, τώρα έσπασε το απόστημα και οι ίδιοι οι δημιουργοί ζητούν να μπουν τα πράγματα στη θέση τους και να λογοδοτήσουν στην ελληνική Δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι.

Οι αδικίες είναι κατάφορες, καθώς η εταιρία, που υποτίθεται έχει για στόχο της να συγκεντρώνει και να αποδίδει τα νόμιμα δικαιώματα στους δημιουργούς, σύμφωνα πάντα με το πόρισμα των ορκωτών λογιστών, βρέθηκε να έχει στο τέλος του 2014 αδιανέμητα δικαιώματα ύψους 42,5 εκατ. ευρώ.

Τα δικαιώματα αυτά έχουν βεβαίως εισπραχθεί και περιλαμβάνουν τιμολογηθέντα δικαιώματα σε χρήστες μουσικής, τα οποία όμως δεν έχουν αποδοθεί και διανεμηθεί σε μέλη, και μάλιστα ήταν αδύνατον να αναλυθούν, λόγω μη αντιστοίχησης τιμολογίων με εισπράξεις στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρίας.

Ενα ακόμα από τα στοιχεία που έχει γίνει πέτρα του σκανδάλου την τελευταία εβδομάδα και έχει προκαλέσει σειρά συζητήσεων είναι το γεγονός ότι ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΠΙ έπαιρνε το 2011 μισθό 52.000 ευρώ το μήνα ή 635.565 ευρώ το χρόνο, ενώ την ίδια χρονιά ο μισθός συγγενούς μέλους του Δ.Σ. έφτανε τα 466.256 ευρώ το χρόνο!

Η κοινότητα των δημιουργών στο σύνολό της, με δηλώσεις της, καυτηριάζει αυτό το «προκλητικό» γεγονός και αναρωτιέται αν αυτοί οι μισθοί βγαίνουν βεβαίως από το δικό τους κόπο και εις βάρος τους. Σε δική της ανακοίνωση η ΑΕΠΙ σημείωσε ότι οι μισθοί αυτοί έχουν εξορθολογιστεί τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν μας ανέφερε τον τρόπο που έγινε αυτό. Το ερώτημα των δημιουργών είναι εύλογο, ούτως ή άλλως, καθώς η ΑΕΠΙ κρατά επί του πνευματικού δικαιώματος του δημιουργού ποσοστό 33%, κάτι που δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο.

Μεταφορά στην Κύπρο και πίσω στην Ελλάδα

Αν ψάξετε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΠΙ, δεν θα βρείτε πουθενά αναρτημένο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, όπως είθισται να συμβαίνει στους επίσημους ιστοτόπους. Και πώς να αναφέρεται, άλλωστε, αφού η ΑΕΠΙ δεν υφίσταται ως νομική οντότητα, μιας και στις 31-3-2016 αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της στην Κύπρο απ’ όπου επέστρεψε και πάλι στην Ελλάδα, έπειτα από λίγους μήνες. Η μόνη αναφορά στο Δ.Σ. της εταιρίας γίνεται στον ετήσιο απολογισμό της του 2014, όπου αναφέρεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. είναι από τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου τα εξής τέσσερα:

Κωνσταντίνος Τριπολίτης (πρόεδρος)

Πέτρος Ξανθόπουλος (διευθύνων σύμβουλος)

Δημήτριος Ξανθόπουλος (Μέλος Δ.Σ.)

Γεώργιος Κρίππας (Μέλος Δ.Σ.)

Στην ουσία, το Δ.Σ. της εταιρίας δεν υφίσταται μετά τη μεταφορά της έδρας στην Κύπρο. Ας μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΠΙ βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με το ΓΕΜΗ, καθώς επέλεξε να ανοίξει δικαστικά μέτωπα και να ποντάρει στις καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Ο Κώστας Τριπολίτης είναι γνωστός στιχουργός, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία της ΑΕΠΙ μετά το θάνατο του προηγούμενου προέδρου της, μουσικοσυνθέτη Κώστα Καπνίση το 2007.

Ο Πέτρος Ξανθόπουλος, δικηγόρος στο επάγγελμα, διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, είναι εκείνος που του καταλογίζεται, σύμφωνα με το πόρισμα, ο μισθός των 52.000 ευρώ το μήνα το 2011 ή 635.565 ευρώ το χρόνο!

Ο Δημήτρης Ξανθόπουλος είναι γιος του Πέτρου Ξανθόπουλου. Διακρίνουμε σαφώς οικογενειοκρατία στην ΑΕΠΙ, αν συνυπολογίσουμε ότι η σύζυγος του Πέτρου Ξανθόπουλου και μητέρα του Δημήτρη, η Νικολέτα/Παγώνα Ξανθοπούλου, είναι η υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων της εταιρίας. Πρόκειται για το συγγενικό πρόσωπο μέλους του Δ.Σ. που το 2011 αμειβόταν με 466.256 ευρώ το χρόνο!

Ο Γεώργιος Κρίππας, νομικός στο επάγγελμα, βρίσκεται στους κόλπους της ΑΕΠΙ εδώ και πολλές δεκαετίες. Αν και προσπαθήσαμε να μιλήσουμε τόσο με τον πρόεδρο της εταιρίας, το στιχουργό Κώστα Τριπολίτη, όσο και με τα μέλη του Δ.Σ., ωστόσο, όπως μας απάντησαν, «δεν θα κάνει δηλώσεις κανείς».

Στην παλιότερη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετείχαν και δημιουργοί, όπως οι: Γιώργος Νιάρχος, Νότης Μαυρουδής, Χρήστος Νικολόπουλος, Κώστας Τουρνάς, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Διονύσης Τσακνής, οι οποίοι στη συνέχεια, το 2014, παραιτήθηκαν, κατά τη βούληση των τριών μετόχων της εταιρίας (της οικογένειας Ξανθόπουλου).

Κώστας Τουρνάς: Το έργο το έχουμε δει πολλές φορές…

Σε δηλώσεις που έκανε στον «Ε.Τ.» της Κυριακής ο Κώστας Τουρνάς, επισήμανε ότι στα χρόνια της τετραετούς θητείας του στο Δ.Σ. έως το 2014 έλαβε συνολικά αμοιβή 16.800 ευρώ. Δηλαδή, 4.200 το χρόνο καθαρά. «Το δεύτερο που ξέρω είναι ότι υπήρχαν αδιάθετα ποσά, αλλά δεν ξέρω σε τι μέγεθος ανέρχονται. Για να εισπράξει η ΑΕΠΙ έπρεπε να τιμολογήσει προηγουμένως. Υπήρξαν όμως ποσά που δεν καλύφθηκαν ποτέ. Η ΑΕΠΙ έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι δέχεται επίθεση. Αυτό το έργο το έχουμε δει πολλές φορές, πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί η Δικαιοσύνη». Μιλώντας για τις αρμοδιότητες των δημιουργών που ήταν μέλη του Δ.Σ., ο Κώστας Τουρνάς επισήμανε ότι είχαν να κάνουν με την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, με τη δίκαιη διανομή, με την άγρα νέων πηγών χρήσης, με θέματα αναξιοπαθούντων συναδέλφων.

Οσον αφορά στα δικαιώματα που ο ίδιος λαμβάνει ως δημιουργός, ο Κώστας Τουρνάς μάς δήλωσε ότι από το 2007-2008 έως σήμερα τα πνευματικά του δικαιώματα έχουν υποστεί μείωση της τάξεως του 60%.

Νίκος Μωραΐτης: Γινόταν πάρτι εις βάρος μας

Από την πλευρά του ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης δήλωσε στον «Ε.Τ.» της Κυριακής: «Πρόκειται για ένα τεράστιο σκάνδαλο, τη διάσταση του οποίου δεν την περίμενε κανείς. Ολοι υποθέταμε ότι κάτι τρέχει. Και το υποθέτεις αυτό πολύ εύκολα όταν πηγαίνεις να πληρωθείς σε δύο πολυτελείς πύργους (σ.σ.: τα γραφεία της εταιρίας στο Μαρούσι). Καταλαβαίνεις αμέσως ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Οταν ακούς μισθούς 52.000 ευρώ το μήνα και η συγγενής 460.000 ευρώ το χρόνο, καταλαβαίνεις ότι γινόταν πάρτι εις βάρος μας. Δεν λαμβάναμε τα δικαιώματά μας».

«Μέχρι πριν από την κρίση, μας έδιναν κάποια ποσά που, επειδή είναι καλύτερα απ’ ό,τι πληρώνεται ο μέσος όρος, κανείς δεν μιλούσε. Υπήρχαν επίσης άνθρωποι “δεμένοι” από την ΑΕΠΙ με χοντρές προκαταβολές 100.000 και 200.000 ευρώ. Η ΑΕΠΙ τα είχε πολύ ωραία καταφέρει με τις προκαταβολές, ώστε να είναι ευχαριστημένοι οι μεγάλοι δημιουργοί και να μη μιλάνε. Με την κρίση άρχισε η γκρίνια, ενώ αυτοί δεν προσπάθησαν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Αρχισαν να κόβουν από τις αμοιβές μας από 20%-80% ακόμα και σε ανθρώπους με ζωντανό ρεπερτόριο. Σ’ εμένα η μείωση είναι της τάξεως του 50%. Αυτοί όμως τις 600.000 το χρόνο συνέχισαν να τις παίρνουν. Οι συνάδελφοί μου έχουν επιλέξει να είναι διπλωμάτες. Πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Φοβούνται μην τους κόψουν τις 2.000 ευρώ που τους δίνουν το εξάμηνο χωρίς να καταλαβαίνουν ότι αυτά θα ήταν 20.000 αν έπαιρναν ό,τι τους αξίζει».

Ο Νίκος Μωραΐτης προκαλεί, μάλιστα, τον πρόεδρο της ΑΕΠΙ, Κώστα Τριπολίτη, λέγοντας ότι «έχει ίση ευθύνη, είτε γνώριζε είτε δεν γνώριζε ότι γινόταν γύρω του αυτό το πάρτι. Καλό θα ήταν να υπάρχει και μια ευθιξία. Είναι ευφυής επιλογή από την πλευρά των ιδιοκτητών να βάλουν πρόεδρο σ’ έναν ξοφλημένο οργανισμό ένα στιχουργό με αντισυμβατική γραφή που έχει γράψει το “έβγαλε βρόμα η ιστορία ότι ξοφλήσαμε”. Είναι σαν να είναι η καλύτερη βιτρίνα για τις λαμογιές που κάνουν».

Οι καλύτερα αμειβόμενοι και οι… αδικημένοι

Tο ποιοι είναι οι καλύτερα αμειβόμενοι δημιουργοί στις λίστες της ΑΕΠΙ, αλλά και τις πιθανές αδικίες στην απόδοση των δικαιωμάτων, αναζήτησε ο «Ε.Τ.» της Κυριακής.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, πολύ ψηλά στη λίστα είναι ονόματα που συνδέονται με νυχτερινά κέντρα και έχουν γράψει τραγούδια που ακούγονται στις πίστες και στα ανάλογα ραδιόφωνα που παίζουν τραγούδια διασκέδασης. Αντίθετα, καθιερωμένοι εδώ και χρόνια σεβαστοί δημιουργοί, που έχουν γράψει την ιστορία του νεότερου ελληνικού τραγουδιού από το 1950 και μετά, εμφανίζονται να παίρνουν χαμηλότερα ποσά, καθώς τα τραγούδια τους δεν συνδέονται με τις μεγάλες πίστες, από τις οποίες η ΑΕΠΙ αξίωνε και ελάμβανε και τα υψηλότερα δικαιώματα χρήσης, σε σχέση με τις μουσικές σκηνές του λεγόμενου έντεχνου ρεπερτορίου.

Ετσι, δεν είναι παράξενο που ο Παντελής Παντελίδης εμφανίζεται να παίρνει πολύ υψηλότερα πνευματικά δικαιώματα από τον Μίκη Θεοδωράκη ή τον Μάνο Χατζιδάκι. Στα πρώτα ονόματα είναι, εκτός από τον Παντελή Παντελίδη, δημιουργοί όπως ο Φοίβος και ο Νίκος Καρβέλας, που εξακολουθούν να παραμένουν ψηλά, παρόλο που η «χρυσή» εποχή τους έχει παρέλθει. Στους πρώτους είναι και ο στιχουργός Ηλίας Φιλίππου, ο οποίος έχει γράψει μεγάλες επιτυχίες, που έχουν ερμηνεύσει δημοφιλείς ερμηνευτές, παλαιότεροι και νεότεροι, όπως οι: Πασχάλης Τερζής, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Βασίλης Καρράς, Πάολα, Αγγελική Ηλιάδη, Αντζελα Δημητρίου κ.ά.

Στη λίστα με τους πέντε πρώτους καλύτερα αμειβόμενους δημιουργούς είναι και ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης, κατά δική του μάλιστα δήλωση στον «Ε.Τ.» της Κυριακής, ο οποίος έχει γράψει πολύ αγαπημένα τραγούδια, που έχουν ερμηνεύσει σημαντικά ονόματα του τραγουδιού, όπως οι: Δ. Μητροπάνος, Γ. Πάριος, Χ. Αλεξίου, Δ. Γαλάνη, Ελ. Αρβανιτάκη, Γ. Κότσιρας κ.ά.

Ωστόσο, στην απόδοση δικαιωμάτων θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν και αδικίες, καθώς μεγάλα ονόματα της μουσικής των οποίων τα τραγούδια παίζονται και στα νυχτερινά κέντρα και στις μουσικές σκηνές δεν λαμβάνουν αυτά που θα έπρεπε να πάρουν. Υπάρχει δηλαδή αναντιστοιχία στη δύναμη του έργου τους και στα δικαιώματα που τους αποδίδονται. Τα τελευταία χρόνια έχουν πέσει πολύ τα δικαιώματα των τραγουδιών του Βασίλη Τσιτσάνη, του Απόστολου Καλδάρα, αλλά και του Αντώνη Βαρδή και του Στέλιου Καζαντζίδη, που βεβαίως δεν βρίσκονται στη ζωή, αλλά αποδίδονται δικαιώματα στις οικογένειές τους.

Να σημειώσουμε ότι ο τρόπος διανομής δικαιωμάτων στους δημιουργούς είναι πεπαλαιωμένος και δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και συνθήκες της αγοράς, οι οποίες έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, η δισκογραφία έχει πέσει και δεν πρέπει να λαμβάνεται τόσο υπόψη, ενώ έχουν αυξηθεί οι ζωντανές εμφανίσεις των έντεχνων καλλιτεχνών και έχει γίνει είσοδος στην αγορά και των online χρήσεων δικαιωμάτων που πρέπει να υπολογίζονται με μεγαλύτερο συντελεστή απόδοσης.

Αρχείο από το 1896

Να επισημάνουμε, τέλος, ένα ακόμα ερώτημα, μέσα σε όλο τον οικονομικό ορυμαγδό. Αφορά στο πολύ σημαντικό αρχείο του ρεπερτορίου της ελληνικής μουσικής από το 1896 έως σήμερα, το οποίο αποτελεί εθνικό πολιτιστικό θησαυρό που δεν αποτιμάται και διαχειρίζεται η ΑΕΠΙ, μια κατά βάση ιδιωτική εταιρία. Πρόκειται για μια πολιτιστική περιουσία, κτήμα του ελληνικού λαού, για την τύχη της οποίας θα πρέπει να μεριμνήσουν το κράτος και το υπουργείο Πολιτισμού.