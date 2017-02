Καταγγελίες-σοκ για το σκάνδαλο της ΑΕΠΙ : Πώς αμείβονταν 600.000 ευρώ τον χρόνο

Το πολύκροτο θέμα της ΑΕΠΙ και της κακοδιαχείρισης στην απόδοση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών ή ακόμα και της μη απόδοσής τους, σύμφωνα με το πόρισμα της Ερνστ & Γιανγκ, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας την προηγούμενη εβδομάδα και έχει εγείρει σειρά συζητήσεων στο χώρο των δημιουργών, μας έκανε να αναζητήσουμε το who is who της εταιρίας και ειδικότερα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Επίσης, τις πιθανές αδικίες εις βάρος των δημιουργών, όπως προκύπτει από το πόρισμα των ορκωτών λογιστών και από τον τρόπο που έχει επιλέξει να λειτουργεί η εταιρία. Οπως φαίνεται, οι υπεύθυνοι της εταιρίας μοίραζαν τα ποσά στους εαυτούς τους και απέδιδαν στους δημιουργούς πολύ χαμηλότερα δικαιώματα και σε κάποιους ακόμα και… ψίχουλα, 1.000 και 500 ευρώ το εξάμηνο, που δεν ανταποκρίνονται στη δημόσια εκτέλεση των έργων τους.

Είναι τόσο το «φαγοπότι» που ακόμα και οι δημιουργοί που έπαιρναν τα περισσότερα χρήματα, της τάξεως των 100.000-150.000 ευρώ το εξάμηνο (πριν από την κρίση και πριν από τις μειώσεις που σήμερα φτάνουν το 30%-80%), θα μπορούσαν να παίρνουν ακόμα μεγαλύτερα ποσά, αν η εταιρία λειτουργούσε σωστά.

Ομως, όπως φαίνεται, τώρα έσπασε το απόστημα και οι ίδιοι οι δημιουργοί ζητούν να μπουν τα πράγματα στη θέση τους και να λογοδοτήσουν στην ελληνική Δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι.

Οι αδικίες είναι κατάφορες, καθώς η εταιρία, που υποτίθεται έχει για στόχο της να συγκεντρώνει και να αποδίδει τα νόμιμα δικαιώματα στους δημιουργούς, σύμφωνα πάντα με το πόρισμα των ορκωτών λογιστών, βρέθηκε να έχει στο τέλος του 2014 αδιανέμητα δικαιώματα ύψους 42,5 εκατ. ευρώ. Τα δικαιώματα αυτά έχουν βεβαίως εισπραχθεί και περιλαμβάνουν τιμολογηθέντα δικαιώματα σε χρήστες μουσικής, τα οποία όμως δεν έχουν αποδοθεί και διανεμηθεί σε μέλη, και μάλιστα ήταν αδύνατον να αναλυθούν, λόγω μη αντιστοίχησης τιμολογίων με εισπράξεις στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρίας.

Ενα ακόμα από τα στοιχεία που έχει γίνει πέτρα του σκανδάλου την τελευταία εβδομάδα και έχει προκαλέσει σειρά συζητήσεων είναι το γεγονός ότι ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΠΙ έπαιρνε το 2011 μισθό 52.000 ευρώ το μήνα ή 635.565 ευρώ το χρόνο, ενώ την ίδια χρονιά ο μισθός συγγενούς μέλους του Δ.Σ. έφτανε τα 466.256 ευρώ το χρόνο!

Η κοινότητα των δημιουργών στο σύνολό της, με δηλώσεις της, καυτηριάζει αυτό το «προκλητικό» γεγονός και αναρωτιέται αν αυτοί οι μισθοί βγαίνουν βεβαίως από το δικό τους κόπο και εις βάρος τους. Σε δική της ανακοίνωση η ΑΕΠΙ σημείωσε ότι οι μισθοί αυτοί έχουν εξορθολογιστεί τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν μας ανέφερε τον τρόπο που έγινε αυτό. Το ερώτημα των δημιουργών είναι εύλογο, ούτως ή άλλως, καθώς η ΑΕΠΙ κρατά επί του πνευματικού δικαιώματος του δημιουργού ποσοστό 33%, κάτι που δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο.

Μεταφορά στην Κύπρο και πίσω στην Ελλάδα

Αν ψάξετε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΠΙ, δεν θα βρείτε πουθενά αναρτημένο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, όπως είθισται να συμβαίνει στους επίσημους ιστοτόπους. Και πώς να αναφέρεται, άλλωστε, αφού η ΑΕΠΙ δεν υφίσταται ως νομική οντότητα, μιας και στις 31-3-2016 αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της στην Κύπρο απ’ όπου επέστρεψε και πάλι στην Ελλάδα, έπειτα από λίγους μήνες. Η μόνη αναφορά στο Δ.Σ. της εταιρίας γίνεται στον ετήσιο απολογισμό της του 2014, όπου αναφέρεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. είναι από τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου τα εξής τέσσερα:

Κωνσταντίνος Τριπολίτης (πρόεδρος)

Πέτρος Ξανθόπουλος (διευθύνων σύμβουλος)

Δημήτριος Ξανθόπουλος (Μέλος Δ.Σ.)

Γεώργιος Κρίππας (Μέλος Δ.Σ.)

Στην ουσία, το Δ.Σ. της εταιρίας δεν υφίσταται μετά τη μεταφορά της έδρας στην Κύπρο. Ας μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΠΙ βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με το ΓΕΜΗ, καθώς επέλεξε να ανοίξει δικαστικά μέτωπα και να ποντάρει στις καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης.

