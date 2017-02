Ελεγκτής του ΔΝΤ θα επιθεωρεί τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Την παρουσία «ελεγκτή» του ΔΝΤ στην επεξεργασία των ελληνικών στατιστικών στοιχείων αποδέχθηκε η ΕΛΣΤΑΤ όπως αποκάλυψε ο διοικητής της Θανάσης Θανόπουλος στην Βουλή.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι ο πρόσφατος διάλογος εργασίας ενόψει των τελικών αποτελεσμάτων για την ελληνική οικονομία στις 21 Απριλίου μεταξύ της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας και της eurostat έγινε παρουσία εκπροσώπου του ΔΝΤ μετά από αίτημα του Ταμείου.

«Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα τόσο για τις πηγές όσο και τις μεθόδους μας» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θανόπουλος για να προσθέσει πως «υπάρχουν κάποια θέματα εμπιστευτικότητας που τα σεβόμαστε. Θέλουμε να μας εμπιστεύεται το ΔΝΤ, το οποίο είναι ένα μεγάλος χρήστης των στοιχείων μας».

Υπενθυμίζεται ότι το ΔΝΤ στην τελευταία έκθεση για την Ελλάδα επισήμαινε μεταξύ άλλων ότι «η ποιότητα των επίσημων στατιστικών στοιχείων συνεχίζει να βελτιώνεται και τα επιτεύγματα πρέπει να προστατευτούν από τις τρέχουσες πολιτικές πιέσεις» (σ.σ. σελ.27 «The quality of official statistics has continued to improve, and the gains must be preserved in the face of ongoing political pressures.)

Επίσης, στις αρχές του τρέχοντος μήνα, η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, συμμετέχοντας σε εκδήλωση του Atlantic Council στην Ουάσιγκτον ανέφερε για την χώρα μας πως δεν γνωρίζει «αν η δουλειά στο σκέλος της στατιστικής διαφάνειας έχει ολοκληρωθεί».

Το ζήτημα των παρατηρήσεων που περιλαμβάνει η έκθεση του ΔΝΤ αλλά και των δηλώσεων της κυρίας Λαγκάρντ έθεσαν οι Χρήστος Σταϊκούρας και Γιώργος Αμυράς.

Απαντώντας ο κ. Θανόπουλος, είπε: «Μπορώ ωστόσο να πω, ότι στην τελευταία επίσκεψη που έκανε η Eurostat- επίσκεψη διαλόγου- όσον αφορά τον προσδιορισμό του πρωτογενούς αποτελέσματος της 21ης Απριλίου μας ζήτησαν να υπάρχει παρατηρητής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Φυσικά, με τους λόγους και με τον τρόπο με τον οποίο προβλέπεται, όσον αφορά τη δήλωση εμπιστευτικότητας και όλα αυτά, με μεγάλη χαρά και για λόγους διαφάνειας, εμείς δεχθήκαμε να υπάρχει παρατηρητής, οπότε εμείς είμαστε απόλυτα διαφανείς.

Δεν υπάρχει κάτι να φοβηθούμε, όσον αφορά τόσο τις πηγές μας, αλλά και τις μεθόδους μας. Φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν κάποια «θεματάκια» εμπιστευτικότητας, μη-αποκάλυψης ταυτότητας μονάδων ή Φορέων, τα οποία εννοείται ότι τα σεβόμαστε και ισχύουν και για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως ισχύουν και για όλους τους άλλους χρήστες. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ένας μεγάλος και σημαντικός χρήστης των στατιστικών στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και θέλουμε να μας εμπιστεύεται. Όπως όλα δείχνουν μας εμπιστεύονται και τα «στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.» είναι ισοδύναμα με τα «στοιχεία Eurostat», δείχνει ότι τα εμπιστεύεται».

Επανερχόμενος δε στο ζήτημα της έκθεσης του ΔΝΤ ανέφερε «δεν μπορώ να φανταστώ καμία συσχέτιση αυτού του πράγματος με το «ongoing political pressures». Εγώ, πρέπει να σας πω ότι δεν έχω καμία πολιτική πίεση, μπορεί να είμαι τυχερός, μπορώ να χρησιμοποιήσω και τον προσδιορισμό, μέχρι στιγμής, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι πολύ θετικό για μένα. Ελπίζω, εύχομαι και θεωρώ ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Αυτό σημαίνει, ότι δεν νομίζω ότι αυτό το«ongoing political pressures» έχει να κάνει με μένα, με το έργο μου και με την άσκηση του δικού μου έργου στην Ελληνική Στατιστική Αρχή».

Αρνείται τα πάντα η ΕΛΣΤΑΤ

Ουδέποτε ελέχθη από τον πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ Αθανάσιο Θανόπουλο, κατά την ακρόασή του από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ότι το ΔΝΤ θα συμμετάσχει στην ανακοίνωση στατιστικών στοιχείων, ούτε ότι το ΔΝΤ θα συμμετέχει εφεξής σε παρόμοιες ή αντίστοιχες διαδικασίες, όπως αναγράφηκε και μεταδόθηκε.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, ο Αθανάσιος Θανόπουλος ενημέρωσε τους βουλευτές – μέλη της Επιτροπής ότι, στέλεχος του ΔΝΤ ζήτησε να συμμετάσχει, με καθεστώς παρατηρητή, στην συνήθη τεχνική επίσκεψη διαλόγου της Eurostat, που έλαβε χώρα στις 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος.

Σημειώνεται ότι στον διάλογο με τη Eurostat μετέχουν ήδη ως παρατηρητές εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECFIN) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το αίτημα ικανοποιήθηκε, με γνώμονα τη διαφάνεια που χαρακτηρίζει τον εν λόγω διάλογο.