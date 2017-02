Από το… Bollywood, η 26χρονη βασίλισσα του καρναβαλιού της Πάτρας

Το Πατρινό Καρναβάλι, που αποτελεί πηγή έμπνευσης, αισιοδοξίας και ξεγνοιασιάς για όλους τους Ελληνες, ξεκίνησε επισήμως στις 17 Ιανουαρίου, με τον τελάλη να ανακοινώνει το χαρμόσυνο μήνυμα στους δρόμους της Πάτρας. Μια περίοδος αστείρευτου κεφιού και διασκέδασης έχει ξεκινήσει και θα κορυφωθεί το τελευταίο τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Χιλιάδες καρναβαλιστές θα ξεχυθούν στην πόλη και εντυπωσιακά άρματα θα «οργώνουν» τους δρόμους, όμως τα βλέμματα αναμένεται να κλέψει για ακόμα μία χρονιά η Βασίλισσα Καρναβαλιού!

22 υποψήφιες

Φέτος, το πρόσωπο αυτής της μεγάλης γιορτής θα είναι η Αντρια Παναγιωτοπούλου, η οποία εκλέχτηκε Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2017 ανάμεσα σε 22 υποψήφιες. Η γλυκύτατη 26χρονη γεννήθηκε στην Πάτρα και είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πατρών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Λατρεύει το Πατρινό Καρναβάλι, στο οποίο συμμετέχει από μικρή ως μέλος πληρωμάτων, ενώ μεγάλη της αγάπη είναι ο χορός.

Σήμερα εργάζεται ως καθηγήτρια χορού και έχει λάβει μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς ως χορεύτρια και χορογράφος, αποσπώντας και το χρυσό μετάλλιο στους επαγγελματίες πανελλαδικώς. Eχει συμμετάσχει μάλιστα και στην ινδική ταινία Bollywood «Βetween you and me» ως κεντρική χορεύτρια και έχει κατακτήσει τον τίτλο «Bollywood Star of the Year» στον τρίτο διεθνή διαγωνισμό Bollywood υπό την αιγίδα της Unesco, τον Ιούλιο του 2016.

Η όμορφη Βασίλισσα με την ξεχωριστή της παρουσία θα μοιράζει χαμόγελα και θα δώσει τον απαραίτητο τόνο στις μεγάλες παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού από το άρμα της, που θα έχει το σχήμα κυψέλης με μέλισσες, το Σαββατοκύριακο της κορύφωσης του κεφιού.

