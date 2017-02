Ποιος ήταν ο Λουκιανός Κηλαηδόνης

Νωρίς το πρωί της Τρίτης 7 Φεβρουαρίου έφυγε από την ζωή ο μουσικός Λουκιανός Κηλαηδόνης. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου έδινε μάχη για την ζωή του.

Η σύζυγός του, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Άννα Βαγενά, ενημέρωσε για τον χαμό του μέσω του προφίλ της στο facebook. Ευχαρίστησε τους γιατρούς και όλους όσοι τους συμπαραστάθηκαν και δήλωσε πως η κηδεία του θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ αντί στεφάνων, οι οικείοι του ζητούν να ενισχυθεί οικονομικά με κατάθεση χρημάτων σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας «μια αγαπημένη μας οικογένεια που το έχει ανάγκη». [Διαβάστε εδώ σχετικά]

Το βιογραφικό

Ο Λουκιανός Κηλαηδόνης (15 Ιουλίου 1943 – 7 Φεβρουαρίου 2017) ήταν Έλληνας τραγουδοποιός (αρχικά συνθέτης και στη συνέχεια στιχουργός και ερμηνευτής).

Γεννήθηκε στην Κυψέλη (Αθήνα) στις 15 Ιουλίου 1943. Σπούδασε στο Λεόντειο Λύκειο Πατησίων και κατόπιν Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνας), χωρίς ποτέ να ασκήσει αυτό το επάγγελμα. Είναι παντρεμένος με την Άννα Βαγενά και έχουν δύο κόρες. Το 1999 δημιουργούν μαζί τη δική τους μουσική σκηνή, το «Μεταξουργείο», στο οποίο εμφανίζονται μέχρι σήμερα.

Η καλλιτεχνική καριέρα του Λουκιανού Κηλαηδόνη ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του ’70, όταν γράφει τη μουσική για τη θεατρική παράσταση του έργου της Κωστούλας Μητροπούλου Η Πόλη μας. Τα τραγούδια, στον ομότιτλο δίσκο που κυκλοφόρησε, ερμηνεύουν η Βίκυ Μοσχολιού και ο Μανώλης Μητσιάς. Συνεχίζει παραγωγικότατος με πολλά τραγούδια και περισσότερη μουσική (προσωπικοί δίσκοι, συμμετοχές και συνεργασίες, μουσική ή/και στίχους για θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις, για τηλεοπτικές εκπομπές, κ.α.). Πολλά από τα τραγούδια του αγαπήθηκαν και τραγουδήθηκαν πολύ («Είμαι ένας φτωχός και μόνος κάουμποϋ», «Μια μέρα μιας Μαίρης», «Ο ύμνος των μαύρων σκυλιών», «Ντίσκο», κ.α.). Έχει κάνει (και συνεχίζει να κάνει) πάρα πολλές ζωντανές εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο.

Το πάρτυ στη Βουλιαγμένη

Ιδιαίτερη μνεία απαιτεί η πρώτη μεγάλης κλίμακας συναυλία του, το περίφημο Πάρτυ στη Βουλιαγμένη, που έγινε στις 25 Ιουλίου του 1983 και που συγκέντρωσε πάνω από 70.000 άτομα (άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό στις 100.000).

…όσοι πηγαίνουν στη Βουλιαγμένη,

λέει ένας νόμος παλιός,

νύχτα με φεγγάρι κι είναι λίγο φτιαγμένοι,

πάντα τη βρίσκουν αλλιώς…

Στο πάρτυ αυτό εμφανίστηκαν διαδοχικά οι Διονύσης Σαββόπουλος, Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Βαγγέλης Γερμανός, Γιώργος Νταλάρας, Αφροδίτη Μάνου και Μαντώ, αποβιβαζόμενοι με ταχύπλοα στην πλωτή εξέδρα. Σε μια εποχή που ο όρος beach party δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός, αυτό το πάρτυ κατάφερε να δημιουργήσει το αδιαχώρητο σε όλη την παραλιακή λεωφόρο, από τη Βουλιαγμένη μέχρι τη Λεωφόρο Συγγρού. Όχι άδικα, το Πάρτυ στη Βουλιαγμένη θεωρήθηκε το ελληνικό Woodstock και ο Λουκιανός Κηλαηδόνης με αυτήν την εκδήλωση ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που έβγαλε τις συναυλίες από τα γήπεδα και τα θέατρα, σε φυσικούς χώρους. Σύντομα το μουσικό αυτό πάρτυ βρήκε μιμητές με το υπαίθριο «Τριήμερο στο Άκτιο», τριήμερη μουσική συναυλία στο χώρο παρά το αεροδρόμιο Ακτίου, δίπλα στην Πρέβεζα.

Άλμπουμ

1971 Η πόλη μας [HIS MASTER’S VOICE (CSDG 43 LP), MINOS – EMI (7243 4 80606 2 4 CD)] Σε σύνθεση Λ.Κ. και στίχους Κ. Μητροπούλου.

1972 Η κόκκινη κλωστή [HIS MASTER’S VOICE (CSDG 56 LP)] Σε σύνθεση Λ.Κ. και στίχους Νίκου Γκάτσου.

1973 Μικροαστικά [LP: COLUMBIA-EMI SCXG 104 σε κόκκινο βινύλιο, CD: MINOS-EMI 7243 480967 2 2] Σε σύνθεση Λ.Κ. και στίχους Γιάννη Νεγρεπόντη.

1975 Απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας [LP: COLUMBIA-EMI 70121] Σε σύνθεση Λ.Κ. και στίχους Γιάννη Νεγρεπόντη.

1976 Media Luz [LP: COLUMBIA 70296] Ορχηστρικό – είναι η μουσική για ένα υποθετικό film noir.

1978 Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόυ [LP: LYRA 3315] Είναι ο πρώτος δίσκος στον οποίο ο Λουκιανός συνθέτει, γράφει και ερμηνεύει τα τραγούδια του. Στα 4 και 12 τραγουδάει η Βίκυ Μοσχολιού.

1979 Ψυχραιμία παιδιά [LP: LYRA 3744] Σύνθεση, στίχοι και ερμηνεία από τον Λουκιανό.

1982 Χαμηλή πτήση [LP: LYRA 3356] Σύνθεση, στίχοι και ερμηνεία από τον Λουκιανό. Στο 8 τραγουδά η Αφροδίτη Μάνου.

1983 Πάρτυ στη Βουλιαγμένη Ζωντανή ηχογράφηση από το Πάρτυ τον Ιούλιο του 1983.

1984 Πάμε μαέστρο (2πλό LP) Το ‘Αναντάμ Παπαντάμ’ ήταν η πρώτη παράσταση της Ελεύθερης Σκηνής και ταυτόχρονα… η τελευταία παράσταση που παίχτηκε στο θέατρο του Άλσους στο Παγκράτι. Αμέσως μετά, ο εξωραϊστικός σύλλογος Προφήτης Ηλίας σε συνδυασμό με τον κ. Πλυτά το γκρεμίσανε και εγκατέστησαν στη θέση του δύο μπασκέτες. Και σε άλλα με υγεία.

1986 Τραγούδια για κακά παιδιά [LP: MINOS 639] Σύνθεση, στίχοι και ερμηνεία από τον Λουκιανό.

1987 Πρώτες εκτελέσεις [MINOS-EMI, LP: COLUMBIA 170166] Σύνθεση και στίχοι του Λουκιανού. Ερμηνεύουν οι Λουκιανός Κηλαηδόνης, Δήμητρα Γαλάνη, Σταμάτης Κόκοτας, Μανώλης Μητσιάς, Βίκυ Μοσχολιού.

1988 Fifties & ξερό ψωμί [LP: MINOS 749] Σύνθεση και ερμηνεία από τον Λουκιανό.

1990 Γιατί θα γίνω μαραγκός Σύνθεση, στίχοι και ερμηνεία από τον Λουκιανό.

1991 Μαθήματα πατριδογνωσίας [2πλό LP: LYRA 4585/6]

1992 Αχ! Πατρίδα μου γλυκιά (2πλό CD: MINOS 78202) Σύνθεση, διασκευή και ερμηνεία από τον Λουκιανό. Στο τραγούδι, συμμετέχουν: Αφροδίτη Μάνου, Μαρία Δημητριάδη, Ντίνος Αποστόλου

1992 Ο θίασος (μουσική της ομώνυμης ταινίας του Θ. Αγγελόπουλου)

1998 Νέα Κυψέλη Νέα Ορλεάνη [CD: ΕΜΙ 4964282] Ζωντανή ηχογράφηση με την Preservation Hall Jazz Band. Τραγούδια και των δύο σε μετάφραση/διασκευή του Λουκιανού.

2002 Ο Cowboy σε χαμηλή πτήση [LYRA (συλλογή)]

2002 Τα φανταρίστικα (Μουσικοεκδοτική 0007 2 DIFONO) Συνθέτης ο Λουκιανός. Οι στίχοι προέρχονται από τη στήλη της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας «Φαντάρε πού πας;».

2006 Αλλα λόγια ν’ αγαπιώμαστε [EMI-CAPITOL REMASTERS 2006, 2πλό CD: EMI 0946 364984 2 3]

2006 Μ’ αγιόκλημα και γιασεμιά [2πλό CD: LEGEND 114732/42] Ζωντανή ηχογράφηση στο Ηρώδειο, με την Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής (ΚΟΕΜ).

2007 Τα φανταρίστικα [CD: LEGEND 2201155622] Τα δύο άλμπουμ με αυτό τον τίτλο δεν είναι ίδια. Οι στίχοι είναι ίδιοι, αλλά σε αυτή την έκδοση η σύνθεση είναι πιο πλούσια, οι ερμηνευτές περισσότεροι και, προφανώς, οι ερμηνείες διαφορετικές. Λεπτομέρειες δίνει ο Λουκιανός στη συνέντευξή του στο Θανάση Γιώγλο

Για δέκα χρόνια έγραφε αποκλειστικά τη μουσική για το «Ελεύθερο Θέατρο» («Ελεύθερη Σκηνή»), με επιλεγμένα κομμάτια να περιλαμβάνονται στο άλμπουμ «Πάμε μαέστρο». Ηταν βασικός συνθέτης των παραστάσεων του «Θεσσαλικού Θεάτρου» της πρώτης περιόδου. Εχει συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο, με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με το Λαϊκό Θέατρο του Λ. Τριβιζά, με την παιδική σκηνή της Ξένιας Καλογεροπούλου κλπ.

Συμμετοχές

Apurimac – Εκεί στις Μπραχάμες [1989, Μίνως Μάτσας και Υιός, MSM 761] Παραδοσιακό του Πουέρτο Ρίκο σε απόδοση Λ.Κ. (02) AN HTAN MAΥΡΟΣ Ο ΘΕΟΣ – APURIMAC & Λ. ΚΗΛΑΗΔΟΝΗΣ

Take the money and run – How the story goes [2003, PROTASIS, PR1054-2] [1]

Αφροδίτη Μάνου – Σερενάτα χωρίς φεγγάρι [LYRA] Ερμηνεύει (στίχοι Γιάννης Ρίτσος) το: (04) ΚΙΤΡΙΝΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Δήμητρα Γαλάνη – Λεπτομέρειες [1975, MINOS-EMI, 7243 4 8010 2 2 3] Συνθέτης ο Λ.Κ. (στίχοι Νίκος Γκάτσος) στα:

(04) Δώδεκα τρελά παιδιά – Δήμητρα Γαλάνη

(11) Τι να την κάνω τη ζωή – Δήμητρα Γαλάνη

Γιάννης Σπυρόπουλος – Τα λόγια του κεραμεικού

Ημισκούμπρια – 2030 [1999, UNIVERSAL, 542286-2] Συμμετέχει στο: (06) Νωρίς – Ημισκούμπρια

Λοΐζος, Νεγρεπόντης – Κάτω από ένα κουνουπίδι [1995, MINOS-EMI, 7243 8 35389 2 8] Ερμηνεύει (μουσική

Μάνος Λοΐζος, στίχοι Γιάννης Νεγρεπόντης) το: (03) Ανεκδοτάκι – Λουκιανός Κηλαηδόνης

Μαργαρίτα Ζορμπαλά – Πάμε σαν άλλοτε [1982, LYRA]

Μανώλης Μητσιάς – Μανώλης Μητσιάς 2 [1973, EMI]

Μανώλης Μητσιάς – Περίπατος [1976, EMI] Συνθέτης ο Λ.Κ. (στίχοι Νίκος Γκάτσος) σε όλα τα κομμάτια.

Δήμος Μούτσης – Φράγμα [1981, LYRA, CD3750] Συμμετέχει ο Λ.Κ. (μουσική Δήμος Μούτσης, στίχοι Κώστας Τριπολίτης) στα:

(06) Κουβεντούλες με τον Φρόυντ – Λουκιανός Κηλαηδόνης, Άλκηστη Πρωτοψάλτη, Δήμος Μούτσης

(09) Διαδόσεις – Δήμος Μούτσης, Λουκιανός Κηλαηδόνης

Γιώργος Νταλάρας – Γιώργος Νταλάρας [1969, MINOS-EMI, MSM 106] Συνθέτης ο Λ.Κ. (στίχοι Δ. Ιατρόπουλος) στα:

(04) Παίρνω την ανηφόρα – Γιώργος Νταλάρας

(08) Σ’ αγαπώ – Γιώργος Νταλάρας

Διονύσης Σαββόπουλος – Ζήτω το ελληνικό τραγούδι [1987, MINOS-EMI, MCD 15016] Συμμετέχουν οι Δ. Σαββόπουλος, Τρελλό Ναυτάκι, Χρ. Τσιαμούλης στα: (7) Λαλούν τ’ αηδόνια, Γκαγκάν γκαγκάν, Ο μικρός ήρωας -Λουκιανός Κηλαηδόνης