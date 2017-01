Η κακοκαιρία μπορεί να έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα σε όλη την Ελλάδα αλλά έχει προσφέρει και εντυπωσιακές φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Μία από αυτες δημοσίευσε στο twitter το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων στην οποία απαθανατίζεται ο χιονισμένος Ισθμός της Κορίνθου.

GREECE – View of a snow-covered Corinth Canal, near the city of Corinth. By Valerie Gache #AFP pic.twitter.com/poBJWz62vf

— AFP Photo Department (@AFPphoto) January 11, 2017