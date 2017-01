Τατουάζ και σύμβολα που «δείχνουν» ακροδεξιά ιδεολογία, στο εγχειρίδιο της ΕΛΑΣ [εικόνες]

Η ακροδεξιά εξτρεμιστική ιδεολογία είναι ένα κομμάτι που περιλαμβάνεται στον επιχειρησιακό οδηγό της ΕΛ.ΑΣ., με την αναφορά ότι η χρήση βίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της. Αυτού του είδους η βία συνδέεται πολλές φορές με τα εγκλήματα μίσους, τα οποία στοχοποιούν ευάλωτες ομάδες ή άτομα που ταυτίζονται με κάποια συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα, εθνική μειονότητα, θρησκεία ή σεξουαλική προτίμηση.

Στο εγχειρίδιο-«εργαλείο», αναφέρεται η συμπάθειά τους στο φασισμό, η υποστήριξη στο βιολογικό ρατσισμό, που διαχωρίζει τους ανθρώπους σε ανώτερους και κατώτερους με βάση το χρώμα του δέρματός τους, την εθνικότητά τους και τη θρησκεία τους.

Σε άλλο σημείο γίνεται λόγος πως στόχος της Ακροδεξιάς είναι η ανατροπή και η εγκαθίδρυση ενός έθνους-κράτους που θα βασίζεται στο τρίπτυχο «φυλή, αίμα, καταγωγή» στα πρότυπα του εθνικοσοσιαλισμού, καθώς και η με κάθε τρόπο και τίμημα προστασία του «καθαρού αίματος» και «της καθαρής φυλής».

Στον οδηγό… τσέπης παρουσιάζονται τα λογότυπα ακροδεξιών οργανώσεων, όπως Ομάδα Ε-ΕΥ, Ανένταχτοι Μαίανδροι Εθνικιστές-ΑΜΕ, B&H-Blood & Honour-Αίμα και Τιμή, C18-Combat 18, HSN (Hammerskins Nation Organisation).

Αντίστοιχη είναι και η παρουσίαση συμβόλων που γίνονται συχνά τατουάζ από ακροδεξιούς:

• 88, συμβολικός αριθμός για το σύνθημα Heil Hitler. Το γράμμα «Η» αποτελεί το 8ο γράμμα του λατινικού αλφαβήτου (ΗΗ=Heil Hitler).

• Ο κελτικός σταυρός αποτελεί γνωστό σύμβολο της «λευκής ανωτερότητας».

• Οι σταυρωτές χειροβομβίδες αποτελούν έμβλημα μιας μονάδας των ναζιστικών Waffen-SS που διέπραξε πολλά εγκλήματα.

• Η8, συνδυασμός γράμματος και αριθμού, ώστε να σχηματίζεται η λέξη «Hate» (μίσος). Επεξήγηση: Η-eight(8)=Hate. Επίσης, όντας το «Η» το 8ο γράμμα του λατινικού αλφαβήτου, σχηματίζεται και το 88, δηλαδή ΗΗ=Heil Hitler.

Στον οδηγό υπάρχουν επίσης ακρωνύμια και αριθμοί που χρησιμοποιούνται επίσης ως τατουάζ, όπως:

• ORION = Our Race is Our Nation (Η Φυλή μας είναι το έθνος μας).

• RAHOWA = Racial Holy War (Φυλετικός Ιερός Πόλεμος).

• SWP = Supreme White Power (Υπέρτατη Λευκή Δύναμη).

• WPWW = White Pride World Wide (Λευκή Υπερηφάνεια Παγκοσμίως).

• ZOG/JOG = Zionist Occupied Govern /Jewish Occupied Govern (Σιωνιστική Αρχή Κατοχής/ Εβραϊκή Αρχή Κατοχής).

• 5 = Δεν έχω να πω τίποτα.

• 23 = W = White (Λευκός).

• 28 = BH = Blood & Honour (Αίμα και Τιμή).

• 4/19 = Θυμάμαι τις ενέργειες στο Γουάκο του Τέξας (1993) και την έκρηξη βόμβας στην Οκλαχόμα (1995).

• 4/20 = Γενέθλια Χίτλερ.

• 14 = Πρέπει να διασφαλίσουμε την επιβίωση της φυλής μας και το μέλλον των λευκών παιδιών (φράση του Ντέιβιντ Λέιν με δεκατέσσερις λέξεις).

• 18/88 = AH/HH Αδόλφος Χίτλερ/Χάιλ Χίτλερ.

• 311 = 3 x K= KKK = Κου Κλουξ Κλαν.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

pspyropoulos@e-typos.com

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής