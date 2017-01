Στην «κατάψυξη» η Ελλάδα – Δραματική κατάσταση σε Αλόννησο και Σκόπελο [εικόνες & βίντεο]

Δραματικές ώρες για τους κατοίκους σε Αλόννησο και Σκόπελο, οπού το χιόνι ξεπερνά σε ύψος το ένα μέτρο, ενώ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε και η Κύμη.

Στην Αλόνησο οι περίπου 2.800 μόνιμοι κάτοικοι είναι αποκομμένοι, καθώς έχουν μείνει χωρίς τηλεφωνική σύνδεση και ηλεκτροδότηση. Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι κλήθηκε να μεταφέρει ένα βρέφος και έναν ενήλικα στο Κέντρο Υγείας του νησιού.

Πέρα από τα προβλήματα με το τηλέφωνο και το ρεύμα θα υπάρξουν προβλήματα και με το νερό, καθώς δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τα αντλιοστάσια λόγω έλλειψης ρεύματος και των πολικών θερμοκρασιών.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι ήδη η Σκόπελος από τις πρόσφατες πλημμύρες που είχαν πλήξει το νησί. Το χιόνι έφθασε το ένα μέτρο σε ύψος ακόμα και μέσα στη Χώρα και στο νησί δεν υπάρχει δυνατότητα οδικής επικοινωνίας. Μηχανήματα επιχειρούν να καθαρίσουν τους δρόμους.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε την Κύμη Ευβοίας ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης, εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης και των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί καθώς το χιόνι έφτασε το ενάμισι μέτρο. Τα προβλήματα στην περιοχή εντοπίζονται στο τμήμα Μετόχι-Κύμη, στους ορεινούς όγκους Κύμης και Κονιστρών καθώς και σε τμήμα της οδού Αυλωνάρι-Οκτωνιά.

Κλειστά τα σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα αρκετά σχολεία σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς ο χιονιάς, το δριμύ ψύχος αλλά και ο παγετός καθιστούν απαγορευτική την προσέλευση μαθητών και δασκάλων.

Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, κλειστές θα είναι όλες οι σχολικές μονάδες (βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία και δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) στον δήμο Λαγκαδά. Επίσης, για την ασφάλεια των μαθητών κλειστά θα μείνουν όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους δήμους Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων, Μενεμένης και Δέλτα.

Στον δήμο Κορδελιού- Ευόσμου κλειστά θα παραμείνουν όλα τα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, ενώ οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί θα λειτουργούν κανονικά.

Εξάλλου, στον Δήμο Φλώρινας τα σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, δεν θα λειτουργήσουν σήμερα και αύριο, ενώ κανονικά θα ανοίξουν οι παιδικοί σταθμοί.

Στο Δήμο Κατερίνης κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων, ενώ την Τρίτη, 10 Ιανουαρίου, θα είναι κλειστά μόνο τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργούν κανονικά.

Στη Χαλκιδική, στον Δήμο Αριστοτέλη δεν θα ανοίξουν σήμερα λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου σε δομές της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΚΔΑΠ και στο σύνολο των κοινοτήτων του Δήμου Αριστοτέλη.

Κλειστά θα είναι τα σχολεία σήμερα και Τρίτη, και στο Δήμο Πολυγύρου. Εξαιρούνται τα σχολεία της παραλιακής ζώνης (Μεταμόρφωση, Ορμύλια, Καλύβες, Όλυνθος) τα οποία θα λειτουργήσουν κανονικά με μία ώρα καθυστέρηση στην έναρξη των μαθημάτων.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης για δύο ημέρες, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Κοζάνης και της Κοινωφελούς Επιχείρησης θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους μια ώρα αργότερα και συγκεκριμένα στις 8 το πρωί.

Επιπλέον, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και αύριο και τα σχολεία στο Άργος Ορεστικό.

Κλειστές θα παραμείνουν αύριο οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Εδεσσας, λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Εξάλλου, η Περιφέρεια βορείου Αιγαίου ανακοίνωσε ότι τα σχολεία στα νησιά της Λέσβου, της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου, θα παραμείνουν κλειστά.

Από τις 10:00 και μετά, θα λειτουργήσουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων. Κλειστά θα είναι όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμπάκας, καθώς και όλοι οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί.

Κλειστά θα είναι όλα τα σχολεία των δήμων Λάρισας και Καρδίτσας, ενώ θα λειτουργήσουν κανονικά οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί.

Στην Κρήτη, κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Στο Ηράκλειο, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία των Δήμων που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία όπως των Δήμων Βιάννου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Αρχανών- Αστερουσίων, Ηρακλείου και Μινώα Πεδιάδας.

Στα Χανιά

Δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω παγετού οι δύο προγραμματισμένες πτήσεις από το αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» προς την Αθήνα.

Ωστόσο, τις επόμενες ώρες αναμένεται να βελτιωθούν οι συνθήκες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι επόμενες πτήσεις.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν καλό είναι να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες ή με το αεροδρόμιο Χανίων (2821083800) ώστε να ενημερωθούν για τις ώρες των πτήσεων και τυχόν αλλαγές, που πιθανόν θα υπάρξουν.

Στη Λέσβο

Από το 1968 είχε η Λέσβος να δει τόσο χιόνι, με πολλά χωριά να είναι αποκλεισμένα για ώρες. Το πιο τραγικό όμως ήταν το θάψιμο εκατοντάδων προσφυγικών σκηνών κάτω από το χιόνι, με τους πρόσφυγες να παλεύουν να ανταπεξέλθουν τις πολικές θερμοκρασίες. «Η πολιτεία ήταν ενήμερη για αυτήν την κακοκαιρία και ο δήμος έχει ενημερώσει από το καλοκαίρι ότι δεν μπορεί να παρέχει τις βασικές συνθήκες διαβίωσης για τις 5.000 και 6.000 προσφύγων που ζουν στο νησί. Εχουμε ζητήσει την αποσυμφόρηση του νησιού. Περίπου 2.500 άτομα μπορούμε να φιλοξενήσουμε. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να το καταλάβουν αυτό;» ρωτάει μέσω του «Ε.Τ.» ο δήμαρχος της Λέσβου, Σπύρος Γαληνός.

Στη Θεσσαλονίκη

Χωρίς ζεστό νερό έμειναν πολλά νοικοκυριά στη Θεσσαλονίκη που έχουν ατομικούς καυστήρες φυσικού αερίου εξαιτίας των πολικών θερμοκρασιών. Με τα νερά να έχουν παγώσει στους σωλήνες, πολλοί καταναλωτές βρίσκονταν σε απόγνωση και προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν είτε με τον πάροχο, είτε με τους εγκαταστάτες των καυστήρων. Το «κόλπο» με το σεσουάρ διαδόθηκε από στόμα σε στόμα και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ετσι, η εικόνα με τα… σεσουάρ να ζεσταίνουν τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου επικράτησε σε όλη την πόλη.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες νοικοκυριά είχαν μείνει χωρίς καθόλου νερό γιατί είχαν παγώσει τα… υδρόμετρα! Η 24ωρη τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ «άναψε» από τα τηλεφωνήματα των καταναλωτών. Από ηχογραφημένο μήνυμα -διότι ήταν ανέφικτη η σύνδεση με κάποιον εκπρόσωπο- οι καταναλωτές πληροφορούνταν ότι λόγω των καιρικών συνθηκών και του ψύχους παρατηρείται δυσκολία στην υδροδότηση, η οποία θα αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν. Στο μεταξύ, στην Πτολεμαΐδα μια βλάβη στις μονάδες του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Καρδιάς της ΔΕΗ είχε ως αποτέλεσμα να μείνει χωρίς θέρμανση ολόκληρη η πόλη.

Μέχρι -17 βαθμούς

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών οι χαμηλότερες θερμοκρασίες χθες ήταν: Φλώρινα -17,3° C, Περτούλι Τρικάλων -16,9° C, Πτολεμαΐδα -16,8° C, Βλάστη Κοζάνης -16,4° C, Νευροκόπι -15,8° C, Αρδασσα Κοζάνης -15,7° C, Μέτσοβο -15,1° C, Αμύνταιο -14,7° C, Πολύγυρος -14,7° C, Γρεβενά -13,7° C, ενώ η Θεσσαλονίκη είχε -8° C. Πάντως, οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η πραγματική αίσθηση ήταν πολλούς βαθμούς χαμηλότερη, καθώς υπήρχε μεγάλη υγρασία και έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Οπως ήταν φυσικό, από τις χαμηλές θερμοκρασίες πάγωσαν λίμνες (όπως η Πρέσπα και η Βόλβη) και πολλά ποτάμια (ακόμη και ο Αξιός).

Τρεις θάνατοι

Εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών τραγικό τέλος βρήκε 78χρονη, η οποία είχε ανάψει μαγκάλι για να ζεσταθεί, αλλά αποκοιμήθηκε, με αποτέλεσμα να εισπνεύσει για μεγάλο χρονικό διάστημα τις αναθυμιάσεις μαγκαλιού και να πάθει ασφυξία. Διακομίσθηκε νεκρή, αργά προχθές το απόγευμα, στο νοσοκομείο της Κομοτηνής από εισπνοή αναθυμιάσεων, σύμφωνα με τον διοικητή του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Κομοτηνής, Γιώργο Φιλιππίδη. Την τελευταία του πνοή άφησε λόγω του ψύχους και στη Ναύπακτο, στην περιοχή Πιτσιναίικα, ένας 76χρονος που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας όταν έφυγε από το σπίτι του, χάνοντας τον προσανατολισμό του, με αποτέλεσμα να μείνει ώρες περιπλανώμενος μέσα στον χιονιά. Ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από το χωριό του, όμως ήταν ήδη αργά.

Στη προσπάθειά του να βοηθήσει στον καθαρισμό του δρόμου από το χιόνι, βρήκε τραγικό θάνατο ένας 58χρονος δημοτικός υπάλληλος στο Καρπενήσι. Ο άτυχος υπάλληλος ξεκίνησε τη βάρδια του στις 7 το πρωί του Σαββάτου με το εκχιονιστικό μηχάνημα, όμως 2 ώρες αργότερα αισθάνθηκε αδιαθεσία και ενημέρωσε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ο οποίος κάλεσε και το ΕΚΑΒ, χωρίς όμως να φτάσουν έγκαιρα.

Η πρόγνωση του καιρού

Θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες τα άγρια καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την Ελλάδα τα τελευταία 24ωρα.

Η ΕΜΥ προβλέπει πυκνές χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες με παγετό σε όλη σχεδόν τη χώρα.

Αναλυτικά η πρόγνωση από την ΕΜΥ για την Δευτέρα

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες χιονοπτώσεις, κυρίως στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία και την Θράκη.

Άνεμοι: Στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 και από το βράδυ έως 7 και πιθανώς 8 μποφόρ. Στα υπόλοιπα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στον Θερμαϊκό πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -12 έως -1 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες με πρόσκαιρες χιονοπτώσεις και στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές χιονόνερο.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -4 έως 6 βαθμούς Κελσίου. Στην Ηπειρο 5 με 7 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές χιονοπτώσεις, οι οποίες από το απόγευμα στα ανατολικά και νότια θα ενταθούν. Πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων τη νύχτα στη νότια Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -5 έως 4 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με παροδικές χιονοπτώσεις και βροχές ή χιονόνερο στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία ανατολικοί νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από -1 έως 6 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με παροδικές χιονοπτώσεις. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές η χιονόνερο, χιονιά στα ορεινά – ημιορεινά και τη νύχτα πιθανώς σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία έως 7 και πιθανώς 8 μποφόρ. Στα υπόλοιπα από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία ανατολικοί νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 2 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 6 με 8 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες κυρίως από το βράδυ, με πρόσκαιρες χιονοπτώσεις οι οποίες τη νύχτα θα ενταθούν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -2 έως 3 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως στα ανατολικά του νομού και από τη νύχτα και στην πόλη.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -7 έως -3 βαθμούς Κελσίου.