Συνελήφθη η σύντροφος του Νίκου Μαζιώτη και μέλος του Επαναστατικού Αγώνα, Πόλα Ρούπα...

Χωρίς αντίσταση συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης η καταζητούμενη Πόλα Ρούπα, σύντροφος του Νίκου Μαζιώτη και μέλος του Επαναστατικού Αγώνα σε περιοχή των Νοτίων προαστίων.

Μαζί με την 48χρονη Ρούπα, συνελήφθη και μια 25χρονη γυναίκα που την υπέθαλπε, ενώ ερευνάται τυχόν συμμετοχή της σε ληστείες που είχε διαπράξει η Ρούπα σε τράπεζα στη Μαλαισίνα και στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Η Πόλα Ρούπα είχε βρει καταφύγιο σε σπίτι στο Μπραχάμι. Μαζί της ήταν και το παιδί της. Οι δυο γυναίκες έχουν ήδη μεταφερθεί στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία και εξετάζονται.

Το μόνο που φέρεται να είπε στους αστυνομικούς είναι να μην πειράξουν το παιδί.

Σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο παππούς της 25χρονης δήλωσε πως η εγγονή του νοίκιαζε κάποια γκαρσονιέρα και δεν φιλοξενούσε κανέναν στο σπίτι της.

Η πρώτες εικόνες από το κρησφύγετο

Στο διαμέρισμα βρίσκονται άνδρες της σήμανσης που το κάνουν «φύλλο και φτερό».

Να σημειωθεί ότι η Ρούπα αναζητούνταν για τουλάχιστον δύο χρονια.

Η Πόλα Ρούπα κατηγορείται για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας, της οποίας φαίνεται να ηγείται η ίδια, μετά τη σύλληψη του Νίκου Μαζιώτη.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Πρωινές ώρες σήμερα, 5/1/2016, συνελήφθη σε περιοχή της Αττικής από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η 48χρονη αναζητούμενη Πόλα Ρούπα, διωκόμενη με δικαστικές αποφάσεις ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης «Επαναστατικός Αγώνας».

Επίσης συνελήφθη και μία 25χρονη ημεδαπή που την υπέθαλπτε. Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται».

Το who is who της Πόλα Ρούπα

Γεννημένη το 1969 στην Καλαμάτα, η Πόλα Ρούπα έγινε γνωστή στους κύκλους της ασφάλειας το 1995, όταν μαζί με τον Νίκο Μαζιώτη, μετέπειτα αρχηγό της τρομοκρατικής οργάνωσης, Επαναστατικός Αγώνας, συνελήφθη μαζί με 500 ακόμη άτομα, για επεισόδια στο Πολυτεχνείο, εκεί ήταν άλλωστε που γνώρισε και τον σύντροφό της με τον οποίον συνδέθηκαν ερωτικά και απέκτησαν και έναν γιο.

Ήταν η γυναίκα που έγραφε τα μανιφέστα και τις προκηρύξεις του Ε.Α, είναι η γυναίκα που μετά την σύλληψη του Νίκου Μαζιώτη, εκτιμάται απο αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ πως θέλει να δημιουργήσει έναν νέο πυρήνα αντάρτικου πόλης.

Η επανεμφάνισή της, τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Η ληστεία με λεία 180.000 ευρώ από τράπεζα στην Μαλεσίνα, έφερε την υπογραφή της. Ο λόγος, η επιχείρηση και η διαφυγή όλα συγκλίνουν στο όνομά της. Αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής εκτιμούν πως η ληστεία είχε στόχο «να γεμίσει το επαναστατικό ταμείο». Η Πόλα Ρούπα άλλωστε είναι πολύπειρη στο αντάρτικο πόλης, ως μέλος του Επαναστατικού Αγώνα είχε ενεργό συμμετοχή σε 15 επιθέσεις.

Η Ρούπα «εξαφανίστηκε» μαζί με το παιδί της, αμέσως μετά την σύλληψη Μαζιώτη στο Μοναστηράκι, μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς.

