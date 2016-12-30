Η «εμπλοκή» Σώρρα στην υπόθεση δολοφονίας της παιδοψυχιάτρου – Τι έγραψε στο Facebook...

Με έναν περίεργο τρόπο εμπλέκεται στην δολοφονία της παιδοψυχιάτρου ο Αρτέμης Σώρρας.
Τόσο ο άνδρας που συνελήφθη ως ύποπτος για την δολοφονία όσο και το θύμα ήταν οπαδοί του στον πολιτικό φορέα «Ελλήνων Συνέλευσις».
Σύμφωνα με το lamia report, αυτό επιβεβαιώνει και η ανάρτηση του ιδίου του Αρτέμη Σώρρα στο Facebook μετά την σύλληψη του 39χρονου. Σε αυτήν, ο κ. Σώρρας τον κατηγορεί ότι εκμεταλλεύτηκε τον αγώνα της απελευθέρωσης, αλλά δεν είναι δολοφόνος και πως άλλοι δολοφόνησαν την Θώμη Κουμπούρα.
Ολόκληρη η ανάρτηση του Αρτέμη Σώρρα στο Facebook:
«ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ Ο …….. ΜΑΛΛΟΝ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΘΩΜΑΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΜΙΑ ΔΙΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΗΣ Ο……………… ΗΤΑΝ ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΝΩ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ 1.30 ΕΩΣ 2.23 Ο ……. ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΦΟΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΡΕΙΣ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΚΑΝΕΙ Ν1 ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΛΑΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΚΑΝΑΜΕ ΕΧΕΙ ΠΩΛΗΣΕΙ ΜΑΝΖΤΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΡΚΕΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ Ε.ΣΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΚΛΙΚΕΣ ΙΝΤΡΙΓΚΕΣ ΤΣΑΚΩΜΟΥΣ ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΛΟΓΙΑ ΚΟΤΣΟΜΠΟΛΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥΝΤΑΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΝ ΩΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΑΡΚΕΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΗΚΕ ΟΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΣΕ Η ΝΕΜΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΤΗΣΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΘΩΜΗΣ Ο …….. ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΤΣΟΜΠΟΛΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΩΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΑΝΙΟ ΟΡΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΚΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΝΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΞΕΙ ΑΔΙΚΟ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΚΟΠΕΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΟΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ [ ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΑΝΟΗΤΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΗΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ] ΑΛΛΟΙ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΑΦΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΕΦΥΓΕ Ο ……… ΟΤΙ ΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΤΑ ΒΓΑΖΕΙ ΦΟΒΗΣΜΕΝΟΣ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΩΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΓΑΛΕΙ Ο ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ Ο …… ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΘΕΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΗΣΕΙ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙ ΑΥΤΟ ……. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΥ [ ΜΕ ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΙ ΜΕ ΞΕΒΡΑΚΩΣΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΒΑΛΑΝ ΣΤΟ ΑΜΑΞΙ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΞΥΠΝΗΣΕΣ ΚΙΑ ΝΤΥΘΗΚΕΣ ΔΕΝ ΠΗΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ?????? ΠΗΓΕΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΣ ΤΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΗΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΕΥΑΤΟΝ ΣΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΙΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΩΡΕΣ ] ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΩ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΘΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΣΟΥ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΑΓΕΣ ΣΟΥ ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΣΕΝΑ ΑΡΚΕΤΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΒΑΛΕΣ ΑΡΚΕΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΣ ΑΡΚΕΤΑ ΒΕΒΥΛΩΣΕΣ ΤΟΣΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΚΟΣ ΣΟΥ ΞΕΠΕΡΑΣΕΣ ΚΑΘΕ ΟΡΙΟ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗ ΑΣΧΟΛΗΣΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΟΥ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΝΑ ΛΑΜΨΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ»