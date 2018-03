Μια άνευ προηγουμένου πρόκληση έρχεται από το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας με αφορμή την ανακήρυξη των Ιμίων ως περιοχή Natura 2000!

Συγκεκριμένα, το τουρκικό ΥΠΕΞ με μια προκλητική ανακοίνωση έρχεται να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία στα Ίμια τονίζοντας παράλληλα πως «δεν αμφισβητείται η επικυριαρχία της Τουρκίας στα Ίμια».

Η ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια ενεργειών της Ελλάδας προκειμένου να εντάξει περιοχές στο ανατολικό Αιγαίο στο πρόγραμμα Natura 2000. Επειδή όμως σε αυτές τις περιοχές περιλαμβάνονται και τα Ίμια, η Τουρκία βρήκε την ευκαιρία να προπαγανδίσει με τον πλέον επίσημο τρόπο τις απόψεις της για τις βραχονησίδες.

Μάλιστα η ανακοίνωση είναι σε τόσο έντονο ύφος που σημειώνεται «δεν θα δεχθούμε τετελεσμένο γεγονός να παρουσιαστεί από την Ελλάδα στους γεωγραφικούς σχηματισμούς του Αιγαίου, το νομικό καθεστώς των οποίων αμφισβητείται».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Επισήμως ενημερώσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1998 για τη θέση της Τουρκίας σχετικά με την πολιτική που ασκεί η Ελλάδα μέσω του Natura 2000 και των περιβαλλοντικών προγραμμάτων της ΕΕ.

Εξηγήσαμε ξεκάθαρα τη θέση μας πάνω σε αυτό το ζήτημα με ανακοίνωση του υπουργείου μας στις 29 Απριλίου 1998 αλλά και με δηλώσεις του τότε Τούρκου πρωθυπουργού στις 30 Απριλίου 1998. Και στη συνέχεια, προβήκαμε σε αρκετές ανακοινώσεις, τόσο γραπτές όσο και ρηματικές διατυπώσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο πλαίσιο αυτό, θέλουμε να καλέσουμε για άλλη μια φορά την Ελλάδα να συμπεριφερθεί με βάση την κοινή λογική. Θα θέλαμε επίσης να υπενθυμίσουμε στην ΕΕ να μην γίνεται εργαλείο στις προσπάθειες πολιτικής εκμετάλλευσης των ερευνητικών προγραμμάτων από την Ελλάδα. Δράττουμε της ευκαιρίας να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία περί της κυριαρχίας της Τουρκίας πάνω στις βραχονησίδες Ίμια.

Επιπλέον, δεν θα δεχθούμε κανένα τετελεσμένο που θα δημιουργήσει η Ελλάδα όσον αφορά τους γεωγραφικούς σχηματισμούς στη θάλασσα του Αιγαίου, το νομικό καθεστώς των οποίων αμφισβητείται. Και τέλος, θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι ο ελληνικός νόμος υπ. αριθμόν 4519 δεν θα έχει καμία νομική ισχύ στις διαφορές μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο».

Διαβάστε και την πρωτότυπη ανακοίνωση στα Αγγλικά:

It is reported that Greece has recently adopted law no. 4519 regarding 446 “Natura 2000” regions on land and at sea.

In fact, our country has no objection to general aims and content of the EU’s environmental programs such as Natura 2000, Corine Bird Directive, etc.

However, it is well known that Greece has long been exploiting these programs with respect to the Aegean issues. In this case, Greece is exploiting once again EU’s Natura 2000 program through a national legislation.

Greece, following the Kardak crisis in 1996, included in the Natura 2000 program the Kardak rocks, as well as some islands, islets and rocks in the Aegean Sea whose sovereignty is not ceded to Greece by international agreements.

We officially communicated Turkey’s position on the Greek policies regarding the Natura 2000 and the EU’s environment programs to the European Commission in 1998. We clearly set forth our position on this issue through the statement of our Ministry on 29 April 1998 and the statement of the then Turkish Prime Minister on 30 April 1998. In the following period, we made several other statements, as well as written and verbal demarches before the European Commission.

In this regard, we would like to invite once again Greece to act with common sense. We also would like to remind the EU not to become a tool in the political exploitation efforts by Greece towards the environmental programs.

We take this opportunity to call upon that there is no doubt about the sovereignty of Turkey over the Kardak rocks. Moreover, we will not accept any possible fait accompli to be presented by Greece towards the geographical formations in the Aegean Sea, legal status of which are disputed. Lastly, we would like to reiterate that the Greek Law no. 4519 will not bear any legal effect regarding the disputes existing between Turkey and Greece in the Aegean Sea.

Η απάντηση του ελληνικού ΥΠΕΞ

«Το νομικό καθεστώς των Ιμίων είναι πλήρως κατοχυρωμένο και η ελληνική κυριαρχία επ’ αυτών είναι δεδομένη και αναμφισβήτητη.

Λαθεύει η Τουρκία, εάν νομίζει ότι δύναται να παραβιάσει στο Αιγαίο το διεθνές δίκαιο χωρίς συνέπειες, όπως πράττει σε άλλα σημεία του περίγυρού της. Της συστήνουμε δε, να μετράει τα λόγια της» αναφέρει σε ανακοίνωσή του σχετικά με την δήλωση του Τουρκικό ΥΠΕΞ το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.