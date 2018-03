33 υποτροφίες σε κορυφαία εκπαιδευτικά Ιδρύματα μέσω του προγράμματος «Σπουδάζω με Υποτροφία»

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μία (1) υποτροφία για το full time πρόγραμμα του MBA International Program

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μία (1) υποτροφία για το MSc in International Shipping, Finance and Management

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Θεσσαλονίκη) Τέσσερις (4) υποτροφίες επιλογής του υποψηφίου.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μια (1) υποτροφία για το ΜΔΕ Επιστήμη των Υπολογιστών.

ALBA Graduate Business School at The American College of Greece Τρείς (3) υποτροφίες στους κάτωθι κλάδους: MSc in International Business and Management MSc in Entrepreneurship MSc in Finance

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μία (1) υποτροφία MSc in Policies and Applied Methods for the Protection of the Environment

ΒCA Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών (Αθήνα) Μια (1) υποτροφία μεταπτυχιακά προγράμματα επιλογής του υποψηφίου από τους κάτωθι κλάδους : Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Μονάδων Τμήμα Ναυτιλίας και Μεταφορών

Athens Tech College Μια (1) υποτροφία για τα πρόγραμμα MSc in Management of Business, Innovation & Technology

IST College Μία (1) υποτροφία επιλογής του υποψηφίου από τους κάτωθι κλάδους : International MBA International MBA – Digital Marketing International MBA – Human Resource Management International MBA – International Supply Chain Management and Logistics MSc Computer Systems Security MSc Computing and Information Systems MSc Psychological Science – Clinical Psychology MSc Psychological Science – Applied and Social Psychology MSc Psychological Science – Research Methods

Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Κέντρο Ερευνών Δέκα (15) υποτροφίες στην κατεύθυνση του Project Management

Mediterranean College Δύο (2) υποτροφίες επιλογής του υποψηφίου από τους κάτωθι κλάδους: MSc Marketing Management MSc International Hospitality Management MSc Advanced Computer Networks MSc Big Data Analytics MSc Mechanical Engineering and Design MSc Civil Engineering and Construction MSc Special Educational Needs & Disabilities MSc Counselling & Psychology in Educational Settings MSc Applied Psychology: Clinical Psychology & Counselling MSc Applied Psychology: Health Psychology & Counseling MSc Integrative Counselling & Psychotherapy

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Μία (1) υποτροφία επιλογής του υποψηφίου από τους κάτωθι κλάδους: : MSc International Maritime Business MSc International Shipping and Logistics