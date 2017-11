Η σεξουαλική παρενόχληση στην Ελλάδα: Τέσσερα σποτ με Έλληνες ηθοποιούς σου ανοίγουν τα μάτια

Η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να συμβεί στον καθένα σε οποιοδήποτε χώρο και αν βρίσκεται.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) κυκλοφόρησε τέσσερα σποτ στα οποία παρουσιάζονται αληθινές ιστορίες σεξουαλικής παρενόχλησης.

Η παραγωγή των σποτ έγινε τόσο για την τηλεόραση όσο και για το διαδίκτυο και σε αυτά παρουσιάζονται ιστορίες σεξουαλικής παρενόχλησης σε χώρους εργασίας, εκπαίδευσης και υγείας. Το περιεχόμενο των σποτ, μεταξύ άλλων, συμβάλλει στον προσδιορισμό της λεπτής γραμμής μεταξύ κομπλιμέντου και σεξουαλικής παρενόχλησης.

Η ΓΓΙΦ σχεδίασε την τρέχουσα καμπάνια για τη σεξουαλική παρενόχληση τον Ιούλιο 2017, με όλες τις ιστορίες να βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά, τα οποία συγκεντρώθηκαν από ομάδα ερευνητριών της ΓΓΙΦ.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της ΓΓΙΦ. Όλες οι γυναίκες του συνεργείου είναι μέλη του WIFT (Women in Film and Television), ένα διεθνές σωματείο με 14.000 μέλη σε 65 σημεία του πλανήτη και στόχο την προώθηση του έργου των γυναικών στον χώρο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Το WIFT ιδρύθηκε πρόσφατα και στην Ελλάδα ως WIFT GR (Women in Film and Television Greece).

Τα σενάρια έγραψε η συγγραφέας και σεναριογράφος, Μανίνα Ζουμπουλάκη, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει η Όλγα Μαλέα, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Κάθε ιστορία γυρίστηκε σε μονοπλάνο. Σε όλες τις ιστορίες η κάμερα βρίσκεται κάπως κρυμμένη πίσω από κάποια κουρτίνα, πόρτα, αντικείμενα, σαν να παρακολουθούμε κρυφά αυτό που συμβαίνει, μέσα από μια … κλειδαρότρυπα».

Την παραγωγή υπογράφει η Πόλυ Τρανίδου και τη μουσική η Αντριάνα Μπάμπαλη. Στα τέσσερα σποτ παίζουν οι γνωστοί ηθοποιοί, Ναταλία Δραγούμη, Μαρία Σολωμού, Γιάννης Ζουγανέλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης, Τζωρτζίνα Λιώση, Λυδία Σγουράκη, Θάνος Καληώρας και Αχιλλέας Σκεύης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι ως άνω συντελεστές (άντρες και γυναίκες) στήριξαν αφιλοκερδώς την εν λόγω πρωτοβουλία της ΓΓΙΦ.