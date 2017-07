Σκέψου… φυσικά & Social: Μεγάλη ανταπόκριση στο δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο για μικρομεσαίους επιχειρηματίες

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο με τίτλο «Σκέψου… Φυσικά & Social» την Τετάρτη, 12 Ιουλίου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν θερμή και η προσέλευση στο σεμινάριο που απευθυνόταν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες του εμπορίου και της λιανικής επιχειρηματικότητας ήταν πολύ μεγάλη. Όλοι οι εισηγητές συμβούλεψαν τους επιχειρηματίες πως δεν χρειάζονται χρήματα για να ξεκινήσει κάποιος την προσπάθεια του στο διαδίκτυο αλλά στρατηγική.

Το σεμινάριο χαιρέτησε η εκπρόσωπος της i-Dialogue, Δέσποινα Γριβέα, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ανάγκη που υπάρχει για επιμόρφωση των επαγγελματιών σε σχέση με τα σύγχρονα εργαλεία marketing όπως είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής: «Τα social media και το διαδίκτυο αποτελούν αναγκαία εργαλεία για τους σύγχρονους επαγγελματίες καθώς με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα με χαμηλό κόστος να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Αυτός είναι και ο λόγος που η επιμόρφωσή των επαγγελματιών σε σχέση με αυτούς τους σύγχρονους τρόπους marketing αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Εμείς στην i-Dialogue με την ευγενική χορηγία της ΔΕΠΑ οργανώσαμε τα σεμινάρια «Σκέψου…Φυσικά & Social» στην προσπάθειά μας να συμβάλλουμε τα μέγιστα προς αυτήν την κατεύθυνση.»

Εισηγητές των σεμιναρίων ήταν οι εξής:

Iωάννα Φωτοπούλου: Συνιδρύτρια εταιρείας Simple Rocks

«Αγαπώ τα social media» είπε η κυρία Φωτοπούλου αφού ευχαρίστησε τους διοργανωτές και τους παρευρισκόμενους και σημείωσε την σημασία τους στην σύγχρονη αγορά τονίζοντας πως για να ξεκινήσει οποιοσδήποτε επίδοξος επιχειρηματίας την διαδικτυακή του προσπάθεια δεν χρειάζονται χρήματα αλλά στρατηγική: «You don’t need money, you need a better strategy».

Η κυρία Φωτοπούλου τόνισε το πόσο σημαντικά είναι τα σεμινάρια για τα social media την σημερινή εποχή αφού μπορούν να τονώσουν την επιχειρηματικότητα, έναν κλάδο που δοκιμάζεται σκληρά από την οικονομική κρίση: «Το να δίνεις αξία στους ιδανικούς σου πελάτες πριν καν τους ζητήσεις να αγοράσουν κάτι είναι το μεγαλύτερο μυστικό για ένα καλό marketing, για πολλές πωλήσεις και για μια βιώσιμη επιχείρηση σε όλα τα σημεία των καιρών.Στην ελληνική οικονομική κρίση έχουν επιβιώσει μόνο όσες επιχειρήσεις νοιάζονται πραγματικά για τους καταναλωτές/πελάτες τους. Τα social media και η σωστή στρατηγική χρήση τους βοηθάνε οποιαδήποτε επιχείρηση να βγάλει το καλύτερο της πρόσωπο και να δώσει πραγματική αξία με το λιγότερο δυνατό κόστος! Για αυτό και είναι σημαντικά αυτά τα σεμινάρια! Γιατί πρέπει επιτέλους να τονώσουμε την επιχειρηματικότητα σε αυτή τη χώρα και όχι να είμαστε ενάντια της».

Δημήτρης Κονταράκης: Internet Marketing Consultant και ιδρυτής της εταιρείας eSteps Σύμβουλοι Internet Marketing

Από την πλευρά του ο κ. Κονταράκης τόνισε την σημασία του «να έχουμε στρατηγική» διευκρινίζοντας πως στο διαδίκτυο «όλα είναι μετρήσιμα» γεγονός που αποδεικνύει ότι «το ίντερνετ μάρκετινγκ αποδίδει δικαιοσύνη». Κατά την διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Κονταράκης δεν παρέλειψε να πει πως «δεν φταίει το διαδίκτυο» για την αποτυχία μιας επιχείρησης αλλά «η στρατηγική».

Αναφορικά με το σεμινάριο δήλωσε πως «είναι το προτελευταίο που κάνουμε για τα social media στο ΕΒΕΑ. Είναι μια ενέργεια που βοηθά στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που πήραμε μέρος σε αυτή την προσπάθεια».

Hλίας Τσαλδάρης: Data Analyst, SEM – SEO Consultant, Ιδρυτής της εταιρείας Innovation Group

«Το βασικό είναι να έχουμε στρατηγική» συμβούλεψε όλους τους επίδοξους διαδικτυακούς επιχειρηματίες ο κ. Τσαλδάρης διευκρινίζοντας πως «πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τον στόχο μας και να μην αλλάξει ποτέ. Απλά πρέπει να ελέγχουμε τα εφόδια που μας παρέχει το διαδίκτυο και οι καταναλωτές».

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου ο κ. Τσαλδάρης μοιράστηκε και την… συνταγή της επιτυχίας στο διαδίκτυο: «να είστε εκεί, να είστε χρήσιμοι και πάνω απ΄όλα γρήγοροι».

Αμέσως μετά το τέλος του σεμιναρίου ο κ. Τσαλδάρης είπε πως «είναι ουσιαστικά η τρίτη χρονιά που συμμετέχω σε ανάλογα σεμινάρια με την i-Dialogue και μας έχει δοθεί η ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με επιχειρηματίες, το οποίο είναι πολύ ζωτικό και για εμάς, δηλαδή το να παίρνουμε feedback για το πως αισθάνεται ο κόσμος το digital marketing. Πρέπει κάποια στιγμή να καταφέρουμε, όχι να φτιάχνουμε καμπάνιες στο YouTube για έναν άνθρωπο που πουλάει πλακάκια και δεν μπορεί να αντιληφθεί την αξία τους, αλλά να μπορέσουμε να δώσουμε αξία σε έναν επιχειρηματία που πουλάει πλακάκια με την digital παρουσία του».

Αναφερόμενος στο μέλλον των social media στην Ελλάδα και στο κοινό το οποίο απευθύνονται οι επίδοξοι επιχειρηματίες, ο κ. Τσαλδάρης μίλησε για την σημασία της προσβασιμότητας στο διαδίκτυο αφού τα «πάντα έχουν να κάνουν με αυτήν» και «όταν στην Ελλάδα θεωρούμε γρήγορη μία σύνδεση 5MPS είναι πρόβλημα. Οπότε είμαστε αναλογικά με τον υπόλοιπο κόσμο πίσω στο πως αντιλαμβανόμαστε και το πως χρησιμοποιούμε τα social media».

«Θα αργήσουμε πάρα πολύ να μπούμε στην διαδικασία του digital transformation. (…) Βλέπω κάποια στιγμή πως θα γίνουν απότομες αλλαγές. Και έρχονται οι millenians, τα παιδιά που μεγάλωσαν με social media και κινητό και θα είναι τελείως διαφορετικές οι καταναλωτικές τους ανάγκες και ο τρόπος που αλληλεπιδρούν».

Κυριάκος Τσίγκρος: Customer Success Consultant, εταιρεία ContactPigeon

Ο κ. Τσίγκρος κατά την διάρκεια του σεμιναρίου μίλησε για το Email Marketing και μοιράστηκε με τους παρόντες το Πελατοκεντρικό Μοντέλο Μάρκετινγκ και τα μυστικά που μπορούν να ακολουθήσουν για να προσεγγίσουν τους καταναλωτές.

Ο κ. Τσίγκρος εξέφρασε την ικανοποίηση του για την συμμετοχή του κόσμου: «Το σεμινάριο ήταν πολύ όμορφο, ο κόσμος μας προτίμησε για να μάθει κάποια πράγματα. Είναι πολύ ευχάριστο που έχει τόσο κόσμο που μαθαίνει πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό πως όσοι έδωσαν το παρών πρέπει να ξεκινήσουν να ασχολούνται με τα social media, να φτιάξουν σάιτ και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία».

Αξίζει να σημειωθεί πως η παρακολούθηση του σεμιναρίου από τους συμμετέχοντες ήταν εντελώς δωρεάν.

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν με την αποκλειστική χορηγία της ΔΕΠΑ, υπό την αιγίδα του ΕΒΕΑ και την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών (ΕΣΥΝΕ) καθώς και των εταιρειών eSteps Σύμβουλοι Internet Marketing, Innovation Group, ContactPigeon και Simple Rocks. Media Partner της δράσης «Σκέψου…Φυσικά & Social» είναι ο Ελεύθερος Τύπος.

Προσεχή σεμινάρια «Σκέψου…Φυσικά & Social»:

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017

Για τα προσεχή σεμινάρια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την online φόρμα στην ιστοσελίδα των σεμιναρίων http://socialbiz.gr/