Εξέγερση με ανεξέλεγκτες διαστάσεις αυτή την ώρα στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) προσφύγων Λέσβου στη Μόρια.

Όλα ξεκίνησαν, όταν ομάδα μεταναστών κατευθύνθηκε στο προαναχωρησιακό κέντρο που λειτουργεί μέσα στο Κέντρο Υποδοχής, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες κράτησης των υπό επαναπροώθηση στην Τουρκία μεταναστών.

Η Αστυνομία που έσπευσε να προφυλάξει το προαναχωρησιακό κέντρο, δέχθηκε επίθεση με βροχή από πέτρες και αντέδρασε κάνοντας χρήση χημικών. Μετά από αυτό η σύγκρουση γενικεύτηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου, ήδη έχουν καεί δυο μεγάλες σκηνές και ένα ή δύο κοντέινερ, ενώ ομάδες μεταναστών δεν επιτρέπουν στην Πυροσβεστική να μπει μέσα στο Κέντρο Υποδοχής και να σβήσει τη φωτιά. Μάλιστα, τα στελέχη της πυροσβεστικής αποχώρησαν από το χώρο, όταν δέχθηκαν επίθεση με πέτρες, ενώ ζημιές υπέστη και όχημα της πυροσβεστικής.

HUGE 🔥 at #Moria #Refugee Camp on #Lesvos rn pic.twitter.com/2wWo4OReUD

More video of huge blaze burning at #Moria #Refugee Camp on #Lesvos pic.twitter.com/CA0md3aagB

— United Rescue Aid (@UnitedRescueAid) 10 Ιουλίου 2017