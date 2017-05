Ο… γελοίος φινλανδικός αγώνας άλματος που δυναμώνει τις γυναίκες! [εικόνες – βίντεο]

Tietokortti #8 The Sleeping Angel "Enkeli" Trakehner Tamma Kiltti mutta välillä säikky estetamma. Kiintyy ihmiseen ja sen jälkeen mahdoton erottaa tästä. Ei kestä yhtään suussa roikkumista. Ei sovellu kouluun koska pelkää tuomaripöytää. #kepparitkunniaan #maininginenkeli #hobbyhorse

