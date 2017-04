Ομόφωνα και σε ελάχιστο χρόνο οι αποφάσεις της συνόδου κορυφής της Ε.Ε για το Brexit

Ομόφωνα και σε ελάχιστο χρόνο, 15 λεπτά για την ακρίβεια, υιοθετήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διαπραγμάτευση με το Ηνωμένο Βασίλειο, στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Με tweet του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ τόνισε πως η σημερινή Σύνοδος αποτελεί απόδειξη της «ενότητα εν δράσει».

