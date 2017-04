Τα 10 τρελά tweets του Τραμπ στις πρώτες 100 ημέρες της διακυβέρνησής του

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιεί το Twitter για να εκφράσει άποψη για τα πάντα: από γεωπολιτικές διαμάχες ως τις προσωπικές του κόντρες με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Ο Τραμπ συμπλήρωσε 100 μέρες στον Λευκό Οίκο και το AFP κατέγραψε 10 από τα πιο αξιομνημόνευτα tweets του, χαρακτηριστικά της πρώτης φάσης της προεδρίας του.

Πρώτα η Αμερική

«Θα ακολουθήσουμε δύο απλούς κανόνες: ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ & ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ»: Ο Τραμπ περιγράφει με δύο λόγια τον στόχο διακυβέρνησής του, στις 20 Ιανουαρίου μετά την ορκωμοσία του.

We will follow two simple rules: BUY AMERICAN & HIRE AMERICAN!#InaugurationDay #MAGA🇺🇸 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Ιανουαρίου 2017

«Θα πρέπει να κρατήσουμε το κακό μακριά από τη χώρα!»: Ο Τραμπ δικαιολογεί το διάταγμά του που απαγορεύει την είσοδο στη χώρα σε πολίτες αρκετών μουσουλμανικών χωρών, στις 3 Φεβρουαρίου.

We must keep «evil» out of our country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Φεβρουαρίου 2017



«Πού οδεύει η χώρα μας όταν ένας δικαστής μπορεί να παγώσει την ταξιδιωτική απαγόρευση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας και ο οποιοσδήποτε, ακόμη και με κακές προθέσεις, μπορεί να εισέλθει στις ΗΠΑ;»: η αντίδρασή του μετά το δικαστικό πάγωμα του αντιμεταναστευτικού του διατάγματος.

What is our country coming to when a judge can halt a Homeland Security travel ban and anyone, even with bad intentions, can come into U.S.? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Φεβρουαρίου 2017

Φίλος ή εχθρός; «Η Βόρεια Κορέα συμπεριφέρεται πολύ άσχημα. Εμπαίζουν τις ΗΠΑ επί σειρά ετών. Η Κίνα έχει κάνει ελάχιστα για να βοηθήσει!»: εκφράζει την αγανάκτησή του τόσο απέναντι στην Πιονγκγιάνγκ όσο και στο Πεκίνο σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας, στις 17 Μαρτίου.

North Korea is behaving very badly. They have been «playing» the United States for years. China has done little to help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 Μαρτίου 2017

«Γιατί να κατηγορήσω την Κίνα ότι εκμεταλλεύεται τις συναλλαγματικές ισοτιμίες όταν συνεργάζεται μαζί μας για το βορειοκορεατικό πρόβλημα; Θα δούμε τι θα συμβεί!»: Προφανώς… άλλαξε γνώμη για το Πεκίνο στις 16 Απριλίου.

Why would I call China a currency manipulator when they are working with us on the North Korean problem? We will see what happens! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 Απριλίου 2017

«Η Γερμανία χρωστάει στο ΝΑΤΟ τεράστια χρηματικά ποσά και οι ΗΠΑ θα πρέπει να λάβουν περισσότερα χρήματα για την ισχυρή και πολύ δαπανηρή άμυνα που παρέχουν στη Γερμανία!»: Ο Τραμπ τα βάζει με την Άνγκελα Μέρκελ, παραδοσιακό σύμμαχο των ΗΠΑ, έπειτα από τη συνάντησή του με τη γερμανίδα καγκελάριο, στην Ουάσινγκτον στις 18 Μαρτίου.

…vast sums of money to NATO & the United States must be paid more for the powerful, and very expensive, defense it provides to Germany! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Μαρτίου 2017



«Ναι, μ’ ακούτε;»

«Φρίκη! Μόλις ανακάλυψα ότι ο Ομπάμα είχε ‘παγιδεύσει τις γραμμές’ μου στον Πύργο του Τραμπ λίγο πριν από τη νίκη. Δεν βρέθηκε τίποτα. Αυτό είναι μακαρθισμός!»: Ο Τραμπ κατηγορεί, χωρίς καμία απόδειξη, τον προκάτοχό του Μπαράκ Ομπάμα, στις 4 Μαρτίου, για τηλεφωνικές υποκλοπές στον ουρανοξύστη του στο Μανχάταν στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Terrible! Just found out that Obama had my «wires tapped» in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Μαρτίου 2017



«Μην πιστεύετε τα συστημικά μέσα ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων. Ο Λευκός Οίκος λειτουργεί ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ. Παρέλαβα ΧΑΟΣ και βρίσκομαι στη διαδικασία να βάλω τάξη»: Ο Τραμπ υπερασπίζεται τις ενέργειές του, στις 18 Φεβρουαρίου, έπειτα από τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες στην προεδρία.

Don’t believe the main stream (fake news) media.The White House is running VERY WELL. I inherited a MESS and am in the process of fixing it. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Φεβρουαρίου 2017



Οι εχθροί του λαού

«Τα μέσα ενημέρωσης των ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (@nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) δεν είναι εχθροί μου, είναι εχθροί του Αμερικανικού Λαού!»: Στις 17 Φεβρουαρίου ο Τραμπ εξαπολύει επίθεση εναντίον των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών οργανισμών στις ΗΠΑ.

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 Φεβρουαρίου 2017

Hasta la vista

«Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ δεν αποχωρεί εκούσια από το Apprentice. Απολύθηκε από τα κακά (θλιβερά) νούμερα τηλεθέασης, όχι από μένα. Δυσάρεστο τέλος για ένα μεγάλο σόου»: Ο Τραμπ σχολιάζει στις 4 Μαρτίου την αποχώρηση από το Apprentice του Σβαρτσενέγκερ , σφοδρού επικριτή του προέδρου και διαδόχου του στην παρουσίαση της ριάλιτι εκπομπής.