Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε δοκιμαστική εκτόξευση ενός βαλλιστικού πυραύλου

Σε μια δοκιμαστική εκτόξευσή ενός βαλλιστικού πυραύλου προχώρησε η Βόρεια Κορέα από μια περιοχή βόρεια της πρωτεύουσας Πιονγκγιάνγκ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στις νοτιοκορεάτικες ένοπλες δυνάμεις.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος του πυραύλου ή ακόμα και την πτήση του δεν έχουν γίνει γνωστά.

Από την πλευρά του ο στρατός των ΗΠΑ ο οποίος ανακοίνωσε ότι παρακολούθησε μια εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου στη Βόρεια Κορέα, τόνισε ότι ο πύραυλος δεν εξήλθε από τη βορειοκορεάτικη επικράτεια και δεν απείλησε τη Βόρεια Αμερική.

Ο αντιπλοίαρχος Ντέιβ Μπέναμ, εκπρόσωπος της Διοίκησης Ειρηνικού των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ (USPACOM), δήλωσε ότι η εκτόξευση έγινε περί τις 10:30 ώρα Χαβάης (23:33 ώρα Ελλάδας) από ένα πεδίο κοντά στο αεροδρόμιο Πουκτσάνγκ.

Νωρίτερα το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap μετέδωσε επίσης ότι ο πύραυλος ανατινάχθηκε μερικά δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του.

Αμερικανοί αξιωματούχοι οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν στο Ρόιτερς ανέφεραν πως ο πύραυλος ήταν πιθανόν μεσαίου βεληνεκούς, είναι γνωστός ως KN-17 στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και διαλύθηκε πολύ λίγο μετά την απογείωσή του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι προχωρώντας σε νέα δοκιμαστική εκτόξευση ενός βαλλιστικού πυραύλου, η Βόρεια Κορέα επέδειξε «περιφρόνηση» για τις επιθυμίες της Κίνας.

North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 Απριλίου 2017