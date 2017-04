Ότι να ΄ναι: Οι Τούρκοι θα κάνουν σίριαλ για το πραξικόπημα!

Το καθεστώς Ερντογάν έχει εντρυφήσει στην προπαγάνδα και έτσι αποφασίστηκε να γίνει σίριαλ το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου!

Απτόητοι από το πογκρόμ διώξεων και φυλακίσεων, που εξαπέλυσε το καθεστώς Ερντογάν, εναντίον όσων φέρονται να έχουν σχέση με τον Φετουλάχ Γκιουλέν, οι παραγωγοί και ο σκηνοθέτης των επιτυχημένων στην Τουρκία και στον αραβικό κόσμο σίριαλ: Valley of the Wolves δήλωσαν πως έως τον Σεπτέμβριο θα έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα που γίνονται τώρα στην Αττάλεια για τη νέα σειρά Valley of Wolves: Homeland.

Όπως δήλωσε, μάλιστα, o πρωταγωνιστής και διάσημος στην Τουρκία ηθοποιός Νετσάτι Σασμάζ, η νέα σειρά θα επικεντρωθεί «στην πατρίδα και στα προβλήματα που πέρασε η χώρα πριν λίγο καιρό».

Η σειρά Valley of the Wolves έχει υψηλή τηλεθέαση, όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και στα αραβικά κράτη όπου προβάλλεται, αφού τα τουρκικά σήριαλ αποτελούν ένα επιτυχημένο εξαγώγιμο προϊόν για τους… «γείτονές» μας.