Τρόμος στο Παρίσι από επίθεση τζιχαντιστών

Τον τρόμο σκόρπισαν στο Παρίσι τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους που βρίσκονται πίσω από την αιματηρή επίθεση με στόχο αστυνομικούς στο Παρίσι, καθώς ανέλαβαν την ευθύνη μέσω του πρακτορείου Amaq.

Όπως έγινε μάλιστα γνωστό ο ένας δράστης λέγεται Αμπού Γιουσίφ και είναι από το Βέλγιο. Ο απολογισμός της επίθεσης είναι ένας αστυνομικός νεκρός και δύο σοβαρά τραυματισμένοι. Νεκρός είναι και ο ένοπλος που άνοιξε πυρ εναντίον τους με καλάσνικοφ στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, το βράδυ της Πέμπτης.

Μάλιστα, ο ένας εκ των τραυματιών αστυνομικών είναι βαρύτατα τραυματισμένος όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών διευκρινίζοντας ότι δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή και διαψεύδοντας την πληροφορία που είχε αναρτήσει στο twitter η Ένωση των Γάλλων αστυνομικών, σύμφωνα με την οποία είχε υποκύψει στα τραύματά του.

Ο ένοπλος δράστης της επίθεσης ήταν 39 ετών και γνωστός στις υπηρεσίες πληροφοριών της Γαλλίας για την «ριζοσπαστικοποίησή» του, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Στην επίθεση στη Λεωφόρο Σανζ Ελιζέ εκτός των αστυνομικών τραυματίστηκε και μια γυναίκα που περνούσε από την περιοχή, σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Παρισιού.

Το κανάλι BFMTV μετέδωσε ότι ο δράστης ήταν γνωστός στην γαλλική Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας (DGSI) για την «ριζοσπαστικοποίησή» του και είχε καταδικαστεί σε 15ετή φυλάκιση για τον πυροβολισμό δύο αστυνομικών το 2001.

Στο μεταξύ, η Daily Mirror δημοσιοποίησε ένα βίντεο-ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται ένα αυτοκίνητο σταματημένο δίπλα στο αστυνομικό βαν και τους αστυνομικούς να απαντούν στα πυρά του τζιχαντιστή δράστη.

Σύμφωνα με τις νεώτερες πληροφορίες, μάλιστα, γνωστός στις διωκτικές αρχές είναι και ο δεύτερος δράστης, ο οποίος φέρεται να έφθασε νωρίτερα στο Παρίσι από το Βέλγιο με τρένο. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuter’s, μάλιστα, οι γαλλικές αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώνεται στο παρά πέντε του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το τελευταίο debate μεταξύ των τεσσάρων προεδρικών υποψηφίων.

Σε δήλωσή του, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας, ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ είπε ότι «όλα δείχνουν πως το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατία», ενώ εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο του αστυνομικού. «Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του νεκρού και τους συγγενείς των τραυματιών», είπε χαρακτηριστικά.

Έως εκείνη τη στιγμή , οι γαλλικές αρχές είχαν αποφύγει να κάνουν επίσημη εκτίμηση για το αν αντιμετωπίζουν ένα νέο τρομοκρατικό χτύπημα, ωστόσο, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν προς αυτή την εκδοχή. Επισήμως αναφερόταν ότι «είναι πολύ νωρίς για να χαρακτηριστεί το περιστατικό ως τρομοκρατικό», ωστόσο ο φόβος έχει σκεπάσει για μία ακόμη φορά τη Γαλλία. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση έκανε λόγο σε δήλωσή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Γάλλος πρωθυπουργός μετέβη εκτάκτως στο προεδρικό μέγαρο.

Σύμφωνα με τις περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων, ο δράστης που έπεσε νεκρός, κατέβηκε από το αυτοκίνητό του και άνοιξε πυρ κατά ριπάς με το καλάσνικοφ εναντίον των αστυνομικών που επέβαιναν σε περιπολικό, ενώ είχαν σταματήσει σε κόκκινο φανάρι. Παρά τον αρχικό αιφνιδιασμό, οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά.

Πώς έγινε η επίθεση

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας με καλάσνικοφ, πυροβόλησε κατά αστυνομικών. Σκότωσε επί τόπου τον έναν και τραυμάτισε βαριά άλλους δύο. Διεθνή ΜΜΕ ανέφεραν πάντως ότι και δεύτερος αστυνομικός υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του. Από τους πυροβολισμούς που ανταπέδωσαν οι αστυνομικοί σκοτώθηκε και ο δράστης.

Βίντεο από τη στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβολούν και σκοτώνουν τον δράστη της επίθεσης του ISIS στο κέντρο του Παρισιού δημοσίευσε η βρετανική «Daily Mirror». Στο βίντεο φαίνεται ένα ασημί αυτοκίνητο να έχει σταματήσει δίπλα σε όχημα της αστυνομίας, την ώρα που αστυνομικοί κρατώντας τα όπλα τους φαίνεται να σκοπεύουν κάποιον ο οποίος πέφτει στο έδαφος πίσω από το βαν της γαλλικής Αστυνομίας.

