Το ISIS ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση τζιχαντιστών στο Παρίσι με δύο νεκρούς

Τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους βρίσκονται πίσω από την αιματηρή επίθεση με στόχο αστυνομικούς στο Παρίσι, καθώς ανέλαβαν την ευθύνη μέσω του πρακτορείου Amaq.

Μάλιστα, έκαναν γνωστό ότι ο ένας δράστης λέγεται Αμπού Γιουσίφ και είναι από το Βέλγιο. Ο απολογισμός της επίθεσης είναι ένας αστυνομικός νεκρός και δύο σοβαρά τραυματισμένοι. Νεκρός είναι και ο ένοπλος που άνοιξε πυρ εναντίον τους με καλάσνικοφ στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, το βράδυ της Πέμπτης.

Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ μετέβη εκτάκτως στο προεδρικό μέγαρο και συναντήθηκε με τον πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ.

LIVE: Video from the scene where police officer killed in Paris shooting on Champs-Elysees. https://t.co/hq1lk9MlCe pic.twitter.com/yZPMCTPEe8 — Reuters Top News (@Reuters) April 20, 2017

Σε δήλωσή του, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας, ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ είπε ότι «όλα δείχνουν πως το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατία», ενώ εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο του αστυνομικού. «Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του νεκρού και τους συγγενείς των τραυματιών», είπε χαρακτηριστικά.

Έως εκείνη τη στιγμή , οι γαλλικές αρχές είχαν αποφύγει να κάνουν επίσημη εκτίμηση για το αν αντιμετωπίζουν ένα νέο τρομοκρατικό χτύπημα, ωστόσο, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν προς αυτή την εκδοχή. Επισήμως αναφερόταν ότι «είναι πολύ νωρίς για να χαρακτηριστεί το περιστατικό ως τρομοκρατικό», ωστόσο ο φόβος έχει σκεπάσει για μία ακόμη φορά τη Γαλλία. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση έκανε λόγο σε δήλωσή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Large number of people coming through, i think theyre coming out of metro stations between where i am and the arc pic.twitter.com/CH7smLReMr — Shafik Mandhai (@ShafikFM) April 20, 2017

Πώς έγινε η επίθεση

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας με καλάσνικοφ, πυροβόλησε κατά αστυνομικών. Σκότωσε επί τόπου τον έναν και τραυμάτισε βαριά άλλους δύο. Διεθνή ΜΜΕ ανέφεραν πάντως ότι και δεύτερος αστυνομικός υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του. Από τους πυροβολισμούς που ανταπέδωσαν οι αστυνομικοί σκοτώθηκε και ο δράστης.

Déploiement de police avec boucliers pare-balles rue de Miromesnil #Paris rumeurs d'un coup de feu sur les Champs-Élysées pic.twitter.com/41UIaHWUXu — A. Kraland (@akraland) April 20, 2017

Βίντεο από τη στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβολούν και σκοτώνουν τον δράστη της επίθεσης του ISIS στο κέντρο του Παρισιού δημοσίευσε η βρετανική «Daily Mirror». Στο βίντεο φαίνεται ένα ασημί αυτοκίνητο να έχει σταματήσει δίπλα σε όχημα της αστυνομίας, την ώρα που αστυνομικοί κρατώντας τα όπλα τους φαίνεται να σκοπεύουν κάποιον ο οποίος πέφτει στο έδαφος πίσω από το βαν της γαλλικής Αστυνομίας.

Δείτε LIVE τις εξελίξεις

Λίγες ώρες μετά, το Amaq, όργανο προπαγάνδας των τζιχαντιστών, ανέφερε πως το Ισλαμικό Κράτος αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίθεση. Μάλιστα, έδωσε στη δημοσιότητα και το όνομα του δράστη, Αμπού Γιουσίφ ο Βέλγος.

Here's the English-language version of ISIS' claim of responsibility for the #ChampsElysees #Paris attack issued via Amaq pic.twitter.com/pNx1AlPTu1 — Michael S. Smith II (@MichaelSSmithII) April 20, 2017

Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβολούν τον δράστη στο Παρίσι

Βίντεο από τη στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβολούν και σκοτώνουν τον δράστη της επίθεσης του ISIS στο κέντρο του Παρισιού δημοσίευσε η βρετανική «Daily Mirror».

Στο βίντεο φαίνεται ένα ασημί αυτοκίνητο να έχει σταματήσει δίπλα σε όχημα της αστυνομίας, την ώρα που αστυνομικοί κρατώντας τα όπλα τους φαίνεται να σκοπεύουν κάποιον ο οποίος πέφτει στο έδαφος πίσω από το βαν της γαλλικής Αστυνομίας.