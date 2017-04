Το όνομά της είναι Βάιολετ Μπράουν, κατάγεται από τη Τζαμάικα και είναι πλέον και επισήμως η γηραιότερη γυναίκα του κόσμου, μετά τον πρόσφατο θάνατο της Ιταλίδας Έμμα Μοράνο, που ήταν επίσης 117 ετών.

Η Μοράνο, που θεωρείται ότι ήταν η τελευταία επιζήσασα που γεννήθηκε τη δεκαετία του 1800, ήταν και μία από τους πέντε γηραιότερους ανθρώπους που έχουν ποτέ καταγραφεί στην ιστορία.

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριοπυ Χόλνες, έκανε μάλιστα και σχετική ανάρτηση στο Twitter:

The world's oldest human is Jamaican Violet Brown, who was born on March 10, 1900. Congrats Violet. pic.twitter.com/AnjXdHK1Kz

