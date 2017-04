Η αντιπολίτευση στην Τουρκία καταγγέλλει νοθεία στο δημοψήφισμα – Θα αμφισβητήσει το αποτέλεσμα

Τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης στην Τουρκία κατήγγειλαν σήμερα ότι διαπράχθηκε «νοθεία» στο κρίσιμο δημοψήφισμα για τη συνταγματική αναθεώρηση και την ενίσχυση των εξουσιών του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την ώρα που τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δίνουν μικρό προβάδισμα στο «ναι».

Ο Μπουλέντ Τεζτζάν, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος CHP κατήγγειλε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN-Turk μια «παράβαση» μετά την απόφαση της Ανώτατης Εκλογικής Επιτροπής (YSK) να θεωρήσει έγκυρα τα ψηφοδέλτια που δεν έφεραν την επίσημη σφραγίδα.

Την ίδια ώρα το φιλοκουρδικό Κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών HDP γνωστοποίησε στο Twitter ότι θα ζητήσει την επανακαμέτρηση των ψήφων που προήλθαν από τα «δύο τρίτα» των καλπών.

Whether the official announcement is Yes or No, we will object to 2/3 of ballots. Our data indicates a manipulation in the range of 3-4%. pic.twitter.com/JVw1G6UC7z

— HDP English (@HDPenglish) 16 Απριλίου 2017