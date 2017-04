Ερντογάν: Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είναι ξεκάθαρο

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είναι ξεκάθαρο, δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με πηγές από το προεδρικό γραφείο.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ο πρόεδρος Ερντογάν είχε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας Μπιναλί Γιλντιρίμ και τον ηγέτη του εθνικιστικού κόμματος Ντεβλέτ Μπαχτσελί προκειμένου να τους συγχαρεί για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος.

#Breaking | President Erdogan congratulates heads of AK Party, MHP and BBP on referendum victory pic.twitter.com/KLufzQgL3k

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 16 Απριλίου 2017