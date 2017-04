Τραμπ: Η Βόρεια Κορέα πάει γυρεύοντας για προβλήματα

Τα βορειοκορεατικά ΜΜΕ προειδοποίησαν τις ΗΠΑ με πυρηνική επίθεση, εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε ένδειξη ενός αμερικανικού προληπτικού πλήγματος, την ώρα που πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ των οποίων ηγείται το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο Carl Vinson, κατευθύνονται προς τον δυτικό Ειρηνικό.

Λίγο μετά ήρθε η απάντηση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Εστειλε ένα προειδοποιητικό μήνυμα με αποδέκτη τη Βόρεια Κορέα μέσω του λογαριασμού του στο Twitter καλώντας παράλληλα την Κίνα να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του ζητήματος.

Στο tweet του, ο Τραμπ έγραψε χαρακτηριστικά:

«Η Βόρεια Κορέα πάει γυρεύοντας. Αν η Κίνα αποφασίσει να βοηθήσει, αυτό θα είναι σπουδαίο. Αν όχι, θα λύσουμε το πρόβλημα χωρίς αυτούς».

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 Απριλίου 2017