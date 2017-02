Συνάντηση Τραμπ με τις εταιρείες που προγραμματίζουν τη μεταφορά της παραγωγής τους στο εξωτερικό...

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, που έχει υποστηρίξει προεκλογικά τον τερματισμό της διαφυγής θέσεων εργασίας από τις ΗΠΑ στο εξωτερικό, θα έχει σήμερα συνάντηση με τους εκπροσώπους τουλάχιστον πέντε εταιριών, οι οποίες πραγματοποιούν χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων, καθώς έχουν προγραμματίσει τη μεταφορά των γραμμών παραγωγής τους στο εξωτερικό.

Οι εταιρίες Caterpillar Inc, United Technologies Corp, Dana Inc, 3M Co και General Electric Co μεταφέρουν τμήματα της παραγωγής τους στο Μεξικό, την Κίνα, την Ινδία, αλλά κι άλλες χώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ, που έχει δημοσιοποιήσει το Reuters.

Οι πρόεδροι των πέντε εταιριών θα είναι μεταξύ των ηγετικών επιχειρηματικών στελεχών που θα συναντηθούν σήμερα με τον Τραμπ, προκειμένου να εξεταστούν τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να υλοποιηθεί η προεκλογική υπόσχεση του Αμερικανού προέδρου για την αύξηση της βιομηχανικής απασχόλησης στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Περίπου 2.300 εργαζόμενοι των εταιριών αυτών εκτιμάται ότι θα χάσουν τις θέσεις εργασίες τους μέσα στα επόμενα δύο χρόνια ως άμεση συνέπεια της μεταφοράς των γραμμών παραγωγής σε ξένες αγορές, σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ (TAA), που παρέχει αντισταθμιστικά οφέλη στους εργαζόμενους που χάνουν την εργασία τους εξαιτίας στρεβλώσεων στο παγκόσμιο εμπόριο. H πληροφορία αυτή γνωστοποιήθηκε στο Reuters έπειτα από σχετικό αίτημα στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας για τη δημοσιοποίηση στοιχείων (Freedom of Information Act).

Οι εταιρίες επιβεβαίωσαν στο Reuters τον παραπάνω αριθμό μείωσης των θέσεων εργασίας, ενώ δεν έχει ξεκαθαριστεί αν οι υπόλοιποι 19 πρόεδροι των εταιριών που θα συναντηθούν με τον Τραμπ υλοποιούν προγράμματα εξαγωγής θέσεων εργασίας, ενώ το πρόγραμμα TAA δεν καλύπτει όλους τους εργαζόμενους που χάνουν τη δουλειά τους.

Από την άλλη μεριά, ο αριθμός των θέσεων εργασίας που αναμένεται να χαθούν από τη μεταφορά των γραμμών παραγωγής στο εξωτερικό αντιστοιχεί σε ένα μικρό ποσοστό του συνολικού αριθμού των εκατοντάδων χιλιάδων Αμερικανών εργαζομένων που δουλεύουν στις εταιρίες που θα λάβουν μέρος στη σημερινή συνάντηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η General Electric απασχολεί 125.000 Αμερικανούς εργαζομένους, όπως προκύπτει από τα οικονομικά της στοιχεία.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε έμφαση στις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης για την αμερικανική βιομηχανική παραγωγή, αλλά και την οικονομία, τονίζοντας πολλές φορές ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξυπηρετεί μόνο τις χώρες με χαμηλό κόστος μισθοδοσίας. Όπως υποστήριζε, οι ΗΠΑ στην ουσία μένουν με βιομηχανίες που εγκαταλείπονται, με εργαζόμενους που υποαπασχολούνται, ενώ ο ίδιος έχει απειλήσει με την επιβολή υψηλών δασμών εισαγωγής για τα προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, αλλά παράγονται εκτός ΗΠΑ.

Όπως έγινε γνωστό, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τους προέδρους των εταιριών, προκειμένου ν’ ακούσει άμεσα τους λόγους για τους οποίους αποφασίζουν να περιορίσουν ή να εγκαταλείψουν την αμερικανική βιομηχανική παραγωγή, σύμφωνα με δηλώσεις μέλους του προσωπικού του Λευκού Οίκου, του οποίου τα στοιχεία δεν γνωστοποιήθηκαν.

Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι που αναμένεται ν’ απολυθούν ελπίζουν σ’ ένα παραγωγικό αποτέλεσμα των συναντήσεων, προκειμένου να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους και ν’ αποφύγουν τον εφιάλτη της ανεργίας.