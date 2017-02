Η γερμανική αστυνομία ανέπτυξε δυνάμεις της σε σχολείο στην πόλη Μέντεν κοντά στο Ντόρτμουντ μετά τις πληροφορίες που είχε ότι ένας ένοπλος βρίσκεται στο σχολείο, μετέδωσε το Reuters.

Δεν υπάρχουν τραυματίες στο σχολείο στο Μέντεν, δήλωσε παράλληλα εκπρόσωπος της αστυνομίας στο δίκτυο N-TV, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν επίσης ενδείξεις για την παρουσία ενός ενόπλου στους δρόμους του Μέντεν.

BREAKING: German police and SEK special forces on scene of a possible armed man in a school in #Menden, #Germany 😨. pic.twitter.com/uokDlTKz5l

— Sorin Hadarau (@SorinHadarau) February 22, 2017