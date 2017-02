Σφοδρές συγκρούσεις αστυνομικών-οδηγών ταξί στην Ιταλία για την Uber [βίντεο]

Συνεχίζονται για έκτη ημέρα οι κινητοποιήσεις και απεργίες των οδηγών ταξί σε μεγάλες πόλεις της Ιταλίας.

Πρόκειται για διαμαρτυρία κατά «ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων με οδηγό» και της διαδικτυακής εφαρμογής «Uber» που οι ταξιτζήδες κατηγορούν για αθέμιτο ανταγωνισμό.

Πριν από λίγο σημειώθηκαν συγκρούσεις οδηγών ταξί -που διαδήλωσαν μπροστά από την έδρα του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος- με την αστυνομία. Οι διαδηλωτές προσπάθησαν να εισέλθουν στην έδρα του κόμματος, όπου έχει μόλις ξεκινήσει μια κρίσιμη συνεδρίαση της ηγεσίας των «Δημοκρατικών».

Στο μεταξύ, έπειτα από νέα ένταση που σημειώθηκε έξω από το υπουργείο μεταφορών της Ρώμης, άρχισε συνάντηση των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των οδηγών ταξί με τον Ιταλό υπουργό Μεταφορών Γκρατσιάνο Ντελρίο.

Μέρος των απεργών όμως αμφισβητεί την εγκυρότητα των συνδικαλιστικών οργάνων. Κύριο αίτημα της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι να μην παραταθεί για άλλον έναν χρόνο το ασαφές νομικό πλαίσιο το οποίο, κατά την άποψή τους, ευνοεί τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό και την εφαρμογή Uber.

H δήμαρχος της Ρώμης Βιρτζίνια Ράτζι, η οποία εξελέγη με το κίνημα Πέντε Αστέρων, δήλωσε ότι συμπαρατάσσεται ανοικτά με τους ταξιτζήδες, διότι «ο όλος τομέας πρέπει να ρυθμιστεί με ξεκάθαρο τρόπο, μπορεί να βελτιωθεί, αλλά χωρίς αποκλειστικά εκ των άνω παρεμβάσεις».

