Απίστευτος Τραμπ: Υποκρινόταν πως καταλάβαινε…. ιαπωνικά σε συνέντευξη Τύπου [βίντεο]

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μεγάλη εμπειρία στην τηλεόραση και ξέρει πως να χειριστεί αμήχανες καταστάσεις. Άλλωστε ήταν παρουσιαστής ριάλιτι και κάθε βδομάδα το… έπαιζε σκληρός διώχνοντας παίκτες.

Οπότε ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ σίγουρα ξέρει να υποκρίνεται, γεγονός που αποδείχτηκε και την Παρασκευή όταν υποδέχτηκε τον Ιάπωνα πρόεδρο στον Λευκό Οίκο. Κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον Σίνζο Άμπε, τα λαγωνικά-πολέμιοι του ανακάλυψαν κάτι αδιανόητο: Ο Τραμπ δεν φορούσε ακουστικό για να ακούει την μετάφραση των ιαπωνικών! Και σαν να μην φθάνει αυτό, υποκρινόταν πως καταλάβαινε τι έλεγε ο Σίνζο Άμπε. Τελικά οι συνεργάτες του, του είπαν να το φορέσει και ευτυχώς ο Ιάπωνας πρόεδρος δεν πρόλαβε να τον δει.

Trump now using translation earpiece pic.twitter.com/wbqBYHetQY — Steve Kopack (@SteveKopack) 10 Φεβρουαρίου 2017

Pres Trump doesn’t appear to be wearing the translation earpiece during PM Abe’s remarks. Wait, does POTUS speak Japanese? pic.twitter.com/MuHTDQjwhe — Peter Alexander (@PeterAlexander) 10 Φεβρουαρίου 2017

Trump is NOT wearing a translator earpiece. This means he is PRETENDING to understand Japanese. pic.twitter.com/0cgmRCUgPv — Diane N. Sevenay (@Diane_7A) 10 Φεβρουαρίου 2017

[White House press conference] JAPANESE PM: *speaks Japanese* TRUMP: [not wearing translator earpiece] I was told there would be subtitles — Andy H. (@AndyAsAdjective) 10 Φεβρουαρίου 2017