Έκρηξη σε σταθμό τραίνου στο Λονδίνο – Πληροφορίες για τραυματίες [βίντεο]

Συναγερμός σήμανε στον σιδηροδρομικό σταθμό σταθμό Dalston Kingsland του Λονδίνου το πρωί της Τετάρτης. Εν ώρα αιχμής μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε μέσα στο σταθμό, προκαλώντας πανικό σε πολίτες, τουρίστες και προσωπικό.

Όπως μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη προκάλεσε πανικό σε όσους βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον σταθμό, με κάποιους να πηδούν ακόμη και στις ράγες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας, και διεξάγουν έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν τι ήταν αυτό που προκάλεσε την έκρηξη.

Η περιοχή πάντως έχει αποκλειστεί για το κοινό, ενώ παρατηρούνται και καθυστερήσεις στα δρομολόγια του μετρό.

Due to an incident with a train at #DalstonKingsland @LDNOverground services suspended both ways whilst @lfbhackney deal @BTPOverground

— Hackney MPS (@MPSHackney) February 8, 2017