Τουλάχιστον 18 είναι οι νεκροί κι άλλοι 18 οι τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε ινστιτούτο αισθητικής στην επαρχία Ζεγιάνγκ, στα ανατολικά της Κίνας.

Το ινστιτούτο βρίσκεται στην πόλη Ταϊζού, ενώ η φωτιά ξέσπασε χθες στις 05:26 το απόγευμα (τοπική ώρα).

Οκτώ άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στο ινστιτούτο, ενώ άλλοι δέκα, πέθαναν αργότερα στο νοσοκομείο.

Οι εγκαταστάσεις του ινστιτούτου βρίσκονταν στον πρώτο και δεύτερο όροφο, ενός κτιρίου με έξι ορόφους, στο κέντρο της πόλης.

Latest on foot spa fire in E China:

– 18 killed

– one of 18 injured in serious condition

– person responsible for the spa detained pic.twitter.com/3Eip8oIXKz

— CGTN (@CGTNOfficial) 6 Φεβρουαρίου 2017