Οι στιγμές τρόμου στο Λούβρο: «Είδαμε τον θάνατο να έρχεται» [εικόνες & βίντεο]

Ακόμα δεν μπορεί να συνέλθει η γαλλική κοινωνία από τη νέα τρομοκρατική επίθεση, στην καρδιά του Παρισιού και συγκεκριμένα στο μουσείο του Λούβρου. Οι πληγές από την επίθεση στο Μπατακλάν και στη Νίκαια δεν έχουν ακόμα κλείσει και όπως είναι φυσικό ξύπνησαν εφιάλτες.

Όπως λοιπόν ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές, κάνοντας λόγο για επίθεση «τρομοκρατικού χαρακτήρα», ένας άνδρας επιτέθηκε εναντίον στρατιωτικής περιπόλου στην είσοδο του μουσείου του Λούβρου, κρατώντας ματσέτα και φωνάζοντας στα αραβικά «Αλλάχ Άκμπαρ» («Ο Αλλάχ είναι ο πιο μεγάλος»), πριν τραυματισθεί σοβαρά από στρατιώτη που άνοιξε πυρ εναντίον του.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στις 10:00 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας), στην είσοδο της πολύ τουριστικής γκαλερί του Καρουζέλ του Λούβρου, η οποία προσφέρει πρόσβαση στο πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου. «Είχε μαζί του μια βαλίτσα και του απαγόρευσαν την είσοδο. Αμέσως μετά έβγαλε τη ματσέτα και επιτέθηκε» είπε αστυνομική πηγή. «Τότε ο αστυνομικός τον πυροβόλησε», πρόσθεσε. Πηγή της στρατιωτικής αστυνομίας που περιπολεί σε πόλεις – κλειδιά της Γαλλίας δήλωσε ότι οι στρατιώτες προσπάθησαν να παλέψουν με τον δράστη, πριν τελικά ανοίξουν πυρ. Ένας από τους στρατιώτες, πάνω στη μάχη, τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι και νοσηλεύεται.

Οι φωτογραφίες που έρχονται στο φως δείχνουν τουλάχιστον τρεις στρατιώτες γύρω από τον πεσμένο στο έδαφος δράστη. Λίγο μακριά από το σώμα του άνδρα φαίνεται και η ματσέτα που είχε μαζί του. Σύμφωνα με την εφημερίδα L’ Express στην κατοχή του δράστη, βρέθηκε και δεύτερη ματσέτα.

Είδαμε το θάνατο να έρχεται…

«Είδαμε τους πελάτες μέσα στην αίθουσα που έτρεχαν, αμέσως καταλάβαμε πως πρόκειται για κάτι σοβαρό. Τρέξαμε, βγήκαμε έξω. Σκεφτήκαμε τη ζωή μας, είδαμε τον θάνατο να έρχεται μ’ όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, φοβηθήκαμε αληθινά» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μία εργαζόμενη σε εστιατόριο μέσα στην γκαλερί του Λούβρου.

Η ενέργεια αυτή στην «καρδιά» του Παρισιού πραγματοποιήθηκε «προφανώς στο πλαίσιο μιας απόπειρας επίθεσης τρομοκρατικού χαρακτήρα», δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ. «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί» σημείωσε, επικαλουμενος «ένα πλαίσιο απειλής, που παραμένει εξαιρετικά υψηλό».

Η επίθεση στο Λούβρο σημειώθηκε, μάλιστα, ενώ η πόλη «εγκαινιάζει» απόψε την εκστρατεία της, για να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας, ο δράστης, «οπλισμένος με μία ματσέτα και ίσως με ένα δεύτερο όπλο, όρμησε» πάνω σε περίπολο τεσσάρων στρατιωτών, τους απείλησε και φώναξε «Αλλάχ Άκμπαρ». Ένας από τους στρατιωτικούς πυροβόλησε πέντε φορές και τραυμάτισε τον δράστη στην κοιλιά.

Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή, ο ένας από τους στρατιώτες είχε αρχικά επιχειρήσει να θέσει υπό έλεγχο τον δράστη, χωρίς να χρησιμοποιήσει όπλο, αλλά μάταια. Συνάδελφός του άνοιξε στη συνέχεια πυρ.

Η Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία του Παρισιού άρχισε έρευνα.

Περίπου 1.000 άνθρωποι, εκ των οποίων περίπου 250 βρίσκονταν μέσα στο μουσείο τη στιγμή της επίθεσης, υποχρεώθηκαν να παραμείνουν υπό περιορισμό για την ασφάλειά τους, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών, Πιέρ-Ανρί Μπραντέ.

Οι επισκέπτες που βρίσκονταν μέσα στο μουσείο πληροφορήθηκαν από τα μεγάφωνα για την απόπειρα επίθεσης και δεν υπήρξε πανικός, είπαν αυτόπτες μάρτυρες, αν και μερικά παιδιά έκλαιγαν, καθώς οι φρουροί καλούσαν τον κόσμο να μείνει συγκεντρωμένος και μακριά από τα παράθυρα.

Αμέσως δημιουργήθηκε μία περίμετρος ασφαλείας και πολλοί αστυνομικοί με αλεξίσφαιρα γιλέκα είχαν κλείσει τις προσβάσεις στην περιοχή, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Οι σταθμοί του μετρό κοντά στο μουσείο έκλεισαν.

Στη Γαλλία ισχύει καθεστώς έκτακτης ανάγκης μετά τις επιθέσεις του Νοεμβρίου 2015 (130 νεκροί) στο Παρίσι. Η χώρα ζει με τον φόβο νέων επιθέσεων, παρά το γεγονός ότι έχουν ενισχυθεί δραστικά οι δυνάμεις ασφαλείας…

Το σχόλιο του Τραμπ

Η επίθεση δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη από τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. «Ένας ακόμα ακραίος ισλαμιστής τρομοκράτης μόλις επιτέθηκε στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Οι τουρίστες αποκλείστηκαν. Η Γαλλία στην κόψη ξανά. Γίνε έξυπνη Αμερική» έγραψε ο Τραμπ σε ένα από τα… πρώτα tweets μόλις ξύπνησε!

A new radical Islamic terrorist has just attacked in Louvre Museum in Paris. Tourists were locked down. France on edge again. GET SMART U.S.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Φεβρουαρίου 2017