Με διακοπή της χρηματοδότησης απειλεί το Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ ο Τραμπ

Με μία εντελώς απροκάλυπτη απειλή ότι θα διακόψει την κρατική χρηματοδότηση του Πανεπιστήμιου Μπέρκλεϊ στην Καλιφόρνια, αντέδρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στις είδηση της ακύρωσης της ομιλίας του ακροδεξιού «τρολ» και υποστηρικτή του, Milo Yiannopoulos.

Η διοίκηση του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ, αναγκάστηκε τελικά να ακυρώσει την ομιλία του υπεύθυνου της ακροδεξιάς ηλεκτρονικής σελίδας ειδήσεων «Breibart News» Milo Yiannopoulos, μετά τις διαδηλώσεις που προκλήθηκαν και τον αποκλεισμό των χωρών του πανεπιστημίου. Ειδικότερα, σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο εμφανίζονταν διαδηλωτές να στήνουν οδοφράγματα, να ανάβουν φωτιές και να πετούν κροτίδες.

«Εάν ο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ δεν επιτρέπει την ελευθερία του λόγου και ασκεί βία ενάντια σε αθώους ανθρώπους με διαφορετικές απόψεις… ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΚΟΠΕΙ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ;», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ, πληροφορούμενος για την ακύρωση της ομιλίας του υποστηρικτή του στον χώρο του Πανεπιστημίου.

If U.C. Berkeley does not allow free speech and practices violence on innocent people with a different point of view – NO FEDERAL FUNDS?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 Φεβρουαρίου 2017