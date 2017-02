Τραμπ στον Αυστραλό πρωθυπουργό: Όχι, δεν είναι μια καλή μέρα, φίλε!

Επεισοδιακή ήταν η πρώτη τηλεφωνική συνομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό Μάλκολμ Τέρνμπουλ.

Μπορεί παραδοσιακά η Αυστραλία να είναι μία από τις στενότερες συμμάχους των ΗΠΑ αλλά φαίνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ενδιαφέρεται και πολύ για τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Αφορμή για το ξέσπασμα του στο τηλέφωνο στάθηκε το διάταγμα για τους πρόσφυγες και το πώς αυτό θα επηρεάσει τις συμφωνίες των δύο χωρών. Αν και αρχικά ανακοινώθηκε πως οι συμφωνίες ΗΠΑ-Αυστραλίας για το θέμα ισχύουν κανονικά και πως η χώρα του νότιου ημισφαιρίου εξαιρείται από τις απαγορεύσεις, εν τούτοις στο τηλεφώνημα υπήρξε μεγάλη ένταση, με τον πρόεδρο Τραμπ να λέει έξαλλος πως αυτό «ήταν το χειρότερο τηλεφώνημα» από όσα έχει κάνει μέχρι τώρα!

Σύμφωνα με την Washington Post, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον πρωθυπουργό Τέρνμπουλ: «Αυτή δεν είναι «καλή μέρα», φίλε», χρησιμοποιώντας την αγαπημένη, καθημερινή έκφραση των Αυστραλών, το «mate». Οι πληροφορίες λένε επίσης, πως αφού ο Τραμπ «κατσάδιασε» για τα καλά τον Τερνμπουλ για την συμφωνία που είχε υπογράψει με τον προκάτοχό του για τους πρόσφυγες, τον «κορόιδεψε» για την εκλογική του πλειοψηφία, που είναι οριακή, ενώ δεν δίστασε να του πει πως με την συμφωνία αυτή, οι Αυστραλοί ουσιαστικά «εξάγουν» στις ΗΠΑ τους «επόμενους βομβιστές της Βοστώνης»!

Και σαν να μην φθάνει αυτό, ο… έξαλλος Ντόναλντ Τραμπ έκλεισε το τηλέφωνο στον Τέρνμπουλ στα 25 λεπτά συνομιλίας ενώ η συζήτηση ήταν προγραμματισμένο να διαρκέσει μία ώρα.

«Αυτή είναι η χειρότερη συμφωνία όλων των εποχών», ήταν τα λόγια του Τραμπ για το γεγονός πως Ομπάμα και Τερνμπουλ είχαν συμφωνήσει να δεχθούν οι ΗΠΑ 1.250 από τους δεκάδες χιλιάδες που κατακλύζουν τα κέντρα κράτησης της Αυστραλίας – δηλώνοντας πάντως πως θα την εφαρμόσει.

«Με σκοτώνεις πολιτικά», είπε ακόμα ο αμερικανός πρόεδρος στον Τερνμπουλ, ενώ λίγο αργότερα έγραψε στο Twitter του: «Το πιστεύετε; Η διοίκηση Ομπάμα υπέγραψε να πάρει χιλιάδες παράνομους μετανάστες από την Αυστραλία. Γιατί; Θα μελετήσω αυτή την ηλίθια συμφωνία!».

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2017