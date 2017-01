Σοκάρει η καμπάνια των ακροδεξιών της Ιταλίας κατά των προσφύγων [εικόνα]

Μέλη της ιταλικής ακροδεξιάς οργάνωσης CasaPound ανέπτυξαν στη διάρκεια της χθεσινής νύκτας δεκάδες πανό σε όλη την Ιταλία για να κραυγάσουν την περιφρόνησή τους προς τους πρόσφυγες.

«Όποιος δραπετεύει από τον πόλεμο εγκαταλείποντας γονείς, γυναίκα και παιδιά, δεν αξίζει τον σεβασμό», διακηρύσσουν τα πανό αυτά που αναρτήθηκαν στις μεγάλες πόλεις καθώς και σε μικρές κοινότητες της βόρειας και της νότιας Ιταλίας, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν από την οργάνωση στο Facebook.

«Ορισμένοι μπορεί να σοκαριστούν από το μήνυμά μας», παραδέχεται η CasaPound σε ανακοίνωση που εξέδωσε. «Όμως όλοι αυτοί που δεν έχουν κάνει λάβαρό τους την υποκρισία, γνωρίζουν πως δεν είναι δυνατό να μπουν στην ίδια μοίρα αυτός που εγκαταλείπει τη χώρα του και την οικογένειά του στην τύχη τους και αυτός που μάχεται για την ελευθερία του λαού του».

Κληρονόμος του φασισμού, η CasaPound ισχυρίζεται πως αριθμεί 6.000 μέλη και έχει εκλέξει μερικούς τοπικούς αξιωματούχους, όμως παραμένει πολύ περιθωριακή σε εθνικό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, η οργάνωση έχει προσεγγίσει τη Λέγκα του Βορρά, το κόμμα του Ματέο Σαλβίνι που τάσσεται κατά του ευρώ και κατά των μεταναστών.

Ο Σαλβίνι, πανταχού παρών στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, υποστήριξε μέσω του Twitter το αντιμεταναστευτικό διάταγμα του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, επικρίνοντας σφοδρά και στα αγγλικά αυτούς που τάσσονται εναντίον του: «Οι Αμερικανοί ψήφισαν, ο Τραμπ κέρδισε και κάνει αυτό που είχε υποσχεθεί. Οι διαδηλωτές εναντίον του προέδρου είναι κακόπιστοι, δεν αποδέχονται τη δημοκρατία», έγραψε ο Σαλβίνι. «Η ΕΕ, ο ΟΗΕ, η Μέρκελ, ο Σόρος, ο Ζάκερμπεργκ, τα Starbucks, οι δημοσιογράφοι, οι δικαστές, οι σνομπ διασημότητες, το ισλάμ: όλοι εναντίον του Τραμπ. Πώς να μην τον αγαπήσεις;», επέμεινε.

EU, UN, Merkel, Soros, Zuckerberg, Starbucks, journalists, judges, snobby celebs, Islam. All against #Trump. How can you not LOVE him? pic.twitter.com/fkqzAHX7PM

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 30 Ιανουαρίου 2017