Ριάνα για Τραμπ: Πόσο ανήθικο γουρούνι είναι για να εφαρμόσει αυτές τις αηδίες

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το διάταγμα που υπέγραψε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ, με το οποίο απαγορεύεται η είσοδος στις ΗΠΑ σε άτομα από 7 μουσουλμανικές χώρες (Ιράν, Ιράκ, Λιβύη, Σομαλία, Σουδάν, Συρία και Υεμένη).

Ατυτή την φορά ήταν η σειρά της Ριάνα να επιτεθεί με υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά του νέου προέδρου μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Twitter, δηλώνοντας «αηδιασμένη».

«Είμαι αηδιασμένη! Τα νέα είναι συνταρακτικά! Η Αμερική καταστρέφεται μπροστά στα μάτια μας! Πόσο ανήθικο γουρούνι θα έπρεπε να είναι κανείς για να εφαρμόσει τέτοιες αηδίες!».

Disgusted! The news is devastating! America is being ruined right before our eyes! What an immoral pig you have to be to implement such BS!!

— Rihanna (@rihanna) 29 Ιανουαρίου 2017