Μακελειό με 5 νεκρούς και 12 τραυματίες σε τζαμί στο Κεμπέκ του Καναδά [εικόνες & βίντεο]

Δύο άτομα συνελήφθησαν μετά από πυροβολισμούς σε τέμενος στην Πόλη του Κεμπέκ, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της αστυνομίας που επιβεβαίωσε την ύπαρξη 5 νεκρών και τουλάχιστον 12 τραυματιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέσα στο τζαμί ήταν συγκεντρωμένοι περίπου 40 άνθρωποι που προσεύχονταν τη στιγμή που οι τρεις δράστες -σύμφωνα με μάρτυρα- εισέβαλαν και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά και ασθενοφόρα, ενώ η γύρω περιοχή έχει αποκλειστεί.

One of the #shooters at the #Quebec City #mosque used an AK-47, authorities say. pic.twitter.com/Mau4klfTMo

