Νέα «πυρά» Τραμπ κατά New York Times και Washington Post

Νωρίς το πρωί ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αποφάσισε για άγνωστους μέχρι τώρα λόγους να εξαπολύσει νέα επίθεση ενάντια σε μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Προφανώς όντας σε μεγάλη ένταση, καθώς οι αναγραμματισμοί είναι αρκετοί, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε μέσω του αγαπημένου του twitter τις New York Times και Washington Post για άνιση μεταχείριση στο πρόσωπό του και διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Αναλυτικά στα τρία πρωινά του «τιτιβίσματα» ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει: «Οι NY Times από την αρχή έκαναν λάθος με εμένα. Έγραφαν πως δεν θα κερδίσω τις εσωκομματικές εκλογές και μετά πως δεν θα κερδίσω ούτε τις Προεδρικές εκλογές. ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ!»

«Η Washington Post έχει υπάρξει επίσης εντελώς λάθος και επιθετική απέναντι μου, ώστε μετά την εκλογή μου ουσιαστικά έπρεπε να απολογηθεί στους αναγνώστες και συνδρομητές της. Είναι απέναντί μου από την αρχή και δεν πρόκειται να αλλάξουν πορεία. ΑΠΙΣΤΙΑ».

The failing @nytimes has been wrong about me from the very beginning. Said I would lose the primaries, then the general election. FAKE NEWS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 Ιανουαρίου 2017