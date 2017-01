Η ιστορία ενός αγγλικού χωριού που μεγάλωσε έναν γορίλα σαν… παιδί [εικόνες]

Η ασυνήθιστη ζωή ενός γορίλα που μεγάλωσε σαν ένας κανονικός κάτοικος σε χωριό της Αγγλίας, διατηρώντας τη δική του κρεβατοκάμαρα, απολαμβάνοντας περιπάτους με μαθητές και κάνοντας μπάνιο ολομόναχος δεν είχε αποκαλυφθεί για χρόνια.

Ο πίθηκος, που ονομαζόταν Jonh Daniel, έπαιζε με τα παιδιά, έτρωγε τριαντάφυλλα από τους γύρω κήπους και απολάμβανε να πίνει τσάι και μηλίτη.

Οι φωτογραφίες από τη ζωή του γορίλα στο Gloucestershire της Αγγλίας, ήρθαν πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας. Σε αυτές ο Jonh Daniel απεικονίζεται σε στιγμές διασκέδασης με τους μικρούς του φίλους, οι οποίοι δεν δίσταζαν μέχρι και να τον κάνουν βόλτες μέσα σε ένα καρότσι, σαν να επρόκειτο για ένα φυσιολογικό μωρό.

