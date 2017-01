Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινά έρευνα για νοθεία στις εκλογές

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα επιδιώξει να διεξαχθεί «μεγάλη έρευνα» για εκλογική νοθεία η οποία θα εστιαστεί σε δύο πολιτείες και σε παράνομους ψηφοφόρους.

Ο Τραμπ επέλεξε να προβεί στην συγκεκριμένη ενέργεια παρόλο που πολυπληθείς έρευνες έχουν αποδείξει ότι η εκλογική νοθεία είναι σπάνια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 Ιανουαρίου 2017