Η εικόνα θλίψης, απογοήτευσης και προβληματισμού της Μελάνια Τραμπ κατά την διάρκειας της ορκωμοσίας του άνδρα της ως νέου Προέδρου των ΗΠΑ παραμένει πρώτο θέμα συζήτησης στα social media.

Μάλιστα δημιουργήθηκαν τα hashtags #FreeMelania και #SadMelania και οι χρήστες άλλοι με χιούμορ και άλλοι πολύ σοβαρα ζητούν από όλους να βοηθήσουν την Μελάνια που δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση.

Μπορείτε να διαβάσετε πάρα πολλούς λόγους για την άσχημη διάθεσή της όπως ότι έχει στενοχωρηθεί πως δεν της δίνεται η δημοσιότητα που της αρμόζειν ή ότι κανείς σχεδιαστής δεν θέλει να να την ντύσει ή ακόμη και ότι δεν μπορεί να αντέξει το γεγονός ότι είναι αναγκασμένη να μη ζει στον Λευκό Οίκο, αλλά να παρακολουθεί τα μαθήματα του 10χρονου γιού της Μπάρον στη Νέα Υόρκη.

Δείτε μερικά από τα tweets:

Melania Trump, Who Sues Random Bloggers, Wants To Champion Free Speech https://t.co/wZPAmWVX6W pic.twitter.com/Z4DWsfboEm

— Jade Helm Commander (@Anomaly100) 29 Δεκεμβρίου 2016

WOW: Free Melania indeed. Watch this display of infinite sadness: https://t.co/M3RupFafFT via @jezebel — Andrea Chalupa (@AndreaChalupa) 23 Ιανουαρίου 2017

Free Melania!!!!

Melania, blink twice if you need help!!!

https://t.co/MSV4nUe416 via @Wonkette — Amy Siskind (@Amy_Siskind) 23 Ιανουαρίου 2017

CAUGHT LOOKING AT MELANIA TRUMP BY HILLARY. SHE LOOKS PISSED. NEVER CHANGED HIS SPOTS. SHE IS SO LOOKING RIGHT AT HIM TOO. BAHHHHHHH pic.twitter.com/w2wWWDj8Mq — I SUPPORT PRESIDENT (@Marilynj5858) 20 Ιανουαρίου 2017

@KellyannePolls Theil’s lawyer wrote the book on bankrupting the free press. He works for Melania Trump now. https://t.co/6guzc1NLIW — Liberal Rags 🗺 (@Liberal_Rags) 8 Ιανουαρίου 2017

@realDonaldTrump @MELANIATRUMP @IvankaTrump

But what really annoys me is being

The Commander of the Free World

and being ignored…#Chamuel pic.twitter.com/4RHu0OMVAU — Stuart C Roberts (@SCRoberts1987) 7 Ιανουαρίου 2017