Το πε και το ‘κανε: Ο Τραμπ ανακοινώνει το τείχος με το Μεξικό

Μεγάλη μέρα προμηνύεται η σημερινή σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος με ένα tweet του προαννήγγειλέ πως η σημερινή ημέρα θα είναι αφιερωμένη στην Εθνική Ασφάλεια και σημείωσε πως σε αυτή περιλαμβάνεται και την κατασκευή τοίχους στα σύνορα με το Μεξικό.

Με την εντολή ανέγερσης του τοίχους ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκινά μια σειρά από παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο διοίκησης του για την Εθνική Ασφάλεια και αναμένεται περιλαμβάνει το πλαίσιο της νέας διοίκησης αναφορικά με το μεταναστευτικό. Σύμφωνα με την nytimes, ο Τραμπ θα ανακοινώσει τη δραματική μείωση του αριθμού των προσφύγων που μπορούν να εγκατασταθούν στη χώρα, απαγορεύοντας την είσοδο σε Σύρους και άλλους πρόσφυγες από «ευαίσθητες για τρομοκρατία» περιοχές του πλανήτη.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017