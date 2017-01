To αποχαιρετιστήριο μήνυμα Ομπάμα στο Twitter [εικόνα]

Ο Μπαράκ Ομπάμα αποχαιρέτισε τους Αμερικανούς, με μήνυμά του στο Twitter, ανακοινώνοντας εν παρόδω και τη δημιουργία ενός ιδρύματος που θα φέρει το όνομά του, λίγες ώρες πριν παραδώσει τα κλειδιά του Λευκού Οίκου στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου που σας υπηρέτησα. Με κάνατε καλύτερο ηγέτη και καλύτερο άνθρωπο» έγραψε ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ χρησιμοποιώντας τον επίσημο προεδρικό λογαριασμό (@POTUS) στο Twitter, τον οποίο θα παραδώσει επίσης στον Τραμπ.

«Δεν θα σταματήσω. Θα είμαι μαζί σας ως πολίτης, ενθαρρυμένος από τις φωνές της αλήθειας, της δικαιοσύνης, του χιούμορ και της αγάπης», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, με την ευκαιρία αυτή ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη δημιουργία του Ιδρύματος Ομπάμα και ζήτησε από τους συμπατριώτες του να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον οργανισμό για «να μοιραστούν τις απόψεις τους» μαζί του. Ο σύνδεσμος του Ιδρύματος (Obama.org) οδηγεί σε μια σελίδα όπου υπάρχει ένα δίλεπτο βίντεο με το ζεύγος Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα και το σύνθημα που είχε τονίσει κατά την τελευταία του ομιλία στο Σικάγο, στις 10 Ιανουαρίου: «Σας ζητώ να πιστέψετε όχι στη δική μου ικανότητα για αλλαγή, αλλά στη δική σας».

