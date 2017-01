Τα τελευταία tweets του Ομπάμα ως πρόεδρος: «Θα παραμείνω στο πλευρό σας»

«Ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να σας υπηρετήσω», ήταν το μήνυμα του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, προς τον αμερικανικό λαό, λίγες ώρες πριν την ορκωμοσία του διαδόχου του.

Με μια σειρά συγκινητικών αναρτήσεων στο Twitter, ο POTUS ευχαρίστησε τους πολίτες της χώρας του, λέγοντας ότι τον έκαναν «καλύτερο ηγέτη και καλύτερο άνθρωπο».

«Δεν θα σταματήσω. Θα παραμείνω στο πλευρό σας ως πολίτης, αντλώντας έμπνευση από τις φωνές σας που απηχούν την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, την καλή διάθεση και την αγάπη», ανέφερε στη συνέχεια ο Ομπάμα.

Με μια τρίτη ανάρτηση, ο απερχόμενος πρόεδρος δήλωσε «Κοιτάζοντας μπροστά, θέλω να πρώτα μας βήματα να αντανακλούν όσα έχουν μεγαλύτερη σημασία για εσάς» και κάλεσε τους Αμερικανούς να μοιραστούν το όραμά τους για το μέλλον στο Obama.org.

«Σας ζητώ ακόμα να πιστέψετε – όχι στη δική μου ικανότητά μου να επιφέρω αλλαγές αλλά στη δική σας. Πιστεύω στην αλλαγή επειδή πιστεύω σ’ εσάς», κατέληξε ο Μπαράκ Ομπάμα.

