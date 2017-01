Το tweet του Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν την ορκωμοσία: Όλα ξεκινούν σήμερα

Λίγες ώρες πριν την ορκωμοσία του, ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ επιδίδεται στην αγαπημένη του συνήθεια: το Twitter.

«Όλα ξεκινούν σήμερα», έγραψε στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES – THE WORK BEGINS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Ιανουαρίου 2017